Новосибирские волонтёры спасли молодую цаплю, которую нашли на берегу Обского моря

Новосибирский центр реабилитации хищных птиц спас серую цаплю — молодую птицу нашли на берегу Обского водохранилища.

По словам волонтеров центра, неделю назад цаплю нашла семья, отдыхающая на берегу Обского моря. «Мы на берегу отдыхали, на реке Обь напротив Огурцово. Берег обрывистый, от палатки не видно, что на берегу, дочь пошла на воду посмотреть и закричала: "Папа там птица". Мы подошли, сразу было видно, что с ней что-то не то. Снизу люди прошли, она попыталась от берега подальше отплыть, но еле на воде держалась, постоянно тонула, когда на глубину удалялась от берега. <...> Начали искать в интернете, кто занимается подобными случаями, нашли, созвонились. <...> Мы как-то сразу решили, что повезем <...> Снял с себя ветровку, залез в воду и поймал, как научили [волонтёры центра], накрыл полностью, чтобы не клюнула.

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Вынесли на берег, завернули удобнее. Пока собирались, она немного оклемалась, начала издавать звуки громкие, видимо, больно ей было из-за крыла. Ехали часа 1,5 по пробкам в воскресенье, пытались водой поить. Открывала клюв часто, видимо, жарко ей было, туда и брызгали воду. <...> Дочь до сих пор переживает», — рассказал корреспонденту НГС отец семейства Александр Аристов. После этого нашедшие доставили птицу в центр реабилитации. Как рассказали волонтеры, у цапли были сильные ушибы, черепно-мозговая травма и перелом.

Видео Александра Аристова

«Приняли мы молодую серую цаплю, упитанную, громкую и до жути напуганную, с ушибом "во всё тело" и тошнотой вследствие черепно-мозговой травмы. Тем же вечером мы отвезли птицу в клинику, где было принято решение дать птице шанс вернуться на волю и попробовать собрать сустав. Врачи провели ювелирную работу, а нам оставалось только ждать. Всю прошлую неделю куратор птицы боролась сначала с тошнотой подопечного, намешивая свежее смузи из мышей и рыбы в блендере; потом с противостоянием уколам, которые были необходимы, — и всё это, уворачиваясь от выпадов длинным и острым клювом. Не успели мы обрадоваться тому, что цапля начала питаться самостоятельно, как наш

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