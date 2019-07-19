Следователи СК нагрянули в «Дискус» с проверкой после смерти школьника на свалке возле «Просторного»

В компанию «Дискус» сегодня с проверкой пришли сотрудники Следственного комитета.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области. «Согласовали, это наши там работают. Какие следственные действия, не готовы сказать, но есть понимание, что это наши коллеги», — объяснили в пресс-службе.

В пресс-службе «Дискуса» факт проведения каких-либо следственных действий в офисе компании отрицают. Сейчас, по их словам, юрист компании готовит претензии к СМИ, которые публикуют информацию об этом.