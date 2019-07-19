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Следователи СК нагрянули в «Дискус» с проверкой после смерти школьника на свалке возле «Просторного»

В самой компании факт проверки отрицают

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В компанию «Дискус» пришли следователи Следственного комитета

Фото: Александр Ощепков, Валентина

В компанию «Дискус» сегодня с проверкой пришли сотрудники Следственного комитета.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области. «Согласовали, это наши там работают. Какие следственные действия, не готовы сказать, но есть понимание, что это наши коллеги», — объяснили в пресс-службе.

В пресс-службе «Дискуса» факт проведения каких-либо следственных действий в офисе компании отрицают. Сейчас, по их словам, юрист компании готовит претензии к СМИ, которые публикуют информацию об этом.

Следователи нагрянули в офис компании, которая застраивает микрорайон «Просторный», после того, как возле микрорайона погиб 10-летний школьник — его тело нашли местные жители на свалке строительного мусора. На следующий день после трагедии следователи возбудили уголовное дело.

Мама Артура рассказала, что о смерти сына узнала из чата жильцов, в котором появилась его фотография. В своём официальном комментарии НГС глава строительной компании «Дискус» Алексей Джулай заявил, что земельный участок, на котором произошло ЧП, «компании не принадлежит».

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КОММЕНТАРИИ (11)

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19 июл 2019 в 19:15

Виноват тот, на чьём балансе находится этот злополучный кабель находится. Владелец же должен следить за состоянием сооружений. Вроде так или я ошибаюсь?

Фото пользователя
19 июл 2019 в 19:26

В Дискус «дискуссировать «пошли.Снимки конечно страшные -такая бесхозяйственность ,даже трудно составить образ директоров управляющих организаций всех «мастей «.от того кто балансодержатель и до всех причастных, оказавшимся тут каждый в своей «роли « на этой территории.Посадить Вас всех за это разгильдяйство, мальчишку не вернуть конечно, но ответить за то что украли у него жизни должны все в этой цепочке.

Фото пользователя
19 июл 2019 в 19:10

Мать допросят?!