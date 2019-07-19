Следователи СК нагрянули в «Дискус» с проверкой после смерти школьника на свалке возле «Просторного»

В компанию «Дискус» пришли следователи Следственного комитета
Фото: Александр Ощепков, Валентина
В компанию «Дискус» сегодня с проверкой пришли сотрудники Следственного комитета.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области. «Согласовали, это наши там работают. Какие следственные действия, не готовы сказать, но есть понимание, что это наши коллеги», — объяснили в пресс-службе.
В пресс-службе «Дискуса» факт проведения каких-либо следственных действий в офисе компании отрицают. Сейчас, по их словам, юрист компании готовит претензии к СМИ, которые публикуют информацию об этом.
Следователи нагрянули в офис компании, которая застраивает микрорайон «Просторный», после того, как возле микрорайона погиб 10-летний школьник — его тело нашли местные жители на свалке строительного мусора. На следующий день после трагедии следователи возбудили уголовное дело.
Мама Артура рассказала, что о смерти сына узнала из чата жильцов, в котором появилась его фотография. В своём официальном комментарии НГС глава строительной компании «Дискус» Алексей Джулай заявил, что земельный участок, на котором произошло ЧП, «компании не принадлежит».