Вокруг парковки на Маркса построят торговый центр

Вокруг многоярусной парковки на Маркса появится ТЦ, который может стать единым комплексом с двумя «Гранитами» и выходом из метро
Фото: Александр Ощепков
На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» прошло обсуждение проекта торгового центра, который может появиться вокруг перехватывающей парковки на площади Маркса.
В мэрии корреспонденту НГС подтвердили, что существует заявка от ООО «Гранит» на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства вокруг здания перехватывающей парковки.
«Согласно представленным материалам, [вокруг парковки] планируется строительство торгового комплекса с административными помещениями и встроенным входом подземного перехода по улице Титова. <…> Земельный участок с кадастровым номером 54:35:064240:388 находится в долевой собственности ООО «Гранит», ООО «Парк-Холл», ООО «Рантье», ООО «Феникс», ООО «Агат», ООО «Рент-Таун»», — сообщили в пресс-центре мэрии.
«Это будет административное здание с торговыми помещениями. <…> Мы делали социологические исследования: откуда сюда поток покупателей приезжает. Исследования нам показали, что только 10% [покупателей] приезжает на автомобилях, а остальные на общественном транспорте и метро. <…> Поэтому мы и подали такую заявку в мэрию, чтобы нам парковки, которые положены по градостроительному комплексу [около ТЦ], сделали нулевыми, поскольку не так много машин приезжает и есть многоуровневая парковка», — рассказал директор ТК «Гранит» Евгений Якуба.
Якуба заметил, что после появления нового ТЦ перехватывающая парковка останется бесплатной в дневное и вечернее время, как и сейчас, а возведение единого торгового центра на этом месте планируется только в будущем — после перестройки зелёного здания «Гранита».
Общественное обсуждение, уточнили в мэрии, проходило в информационной системе «Электронная демократия Новосибирской области» до 22 июля. Итоговое решение по данному участку будет озвучено 1 августа.
История с перехватывающей парковкой на площади Маркса началась в 2012 году. Инвестором проекта выступил ТК «Гранит». Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Директор ТК «Гранит» Евгений Якуба заявлял, что парковка будет бесплатной для всех с 7 до 22 часов. Позже на ней появились даже места для велосипедистов. Через 2 года зонирование земельного участка под парковкой было изменено: здесь разрешили строить торгово-административное здание. В марте 2015-го общественники забили тревогу: по их мнению, город может потерять бесплатную парковку, которая превратится в платный придаток для нового торгового центра. Недоумение о возможном изменении статуса парковки тогда возникало и у мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Ещё одна перехватывающая парковка — возле станции Сеятель, которая изначально была бесплатной, стала платной в 2016 году.