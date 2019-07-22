Вокруг парковки на Маркса построят торговый центр

В мэрии корреспонденту НГС подтвердили, что существует заявка от ООО «Гранит» на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства вокруг здания перехватывающей парковки.

На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» прошло обсуждение проекта торгового центра, который может появиться вокруг перехватывающей парковки на площади Маркса.

«Согласно представленным материалам, [вокруг парковки] планируется строительство торгового комплекса с административными помещениями и встроенным входом подземного перехода по улице Титова. <…> Земельный участок с кадастровым номером 54:35:064240:388 находится в долевой собственности ООО «Гранит», ООО «Парк-Холл», ООО «Рантье», ООО «Феникс», ООО «Агат», ООО «Рент-Таун»», — сообщили в пресс-центре мэрии.

«Это будет административное здание с торговыми помещениями. <…> Мы делали социологические исследования: откуда сюда поток покупателей приезжает. Исследования нам показали, что только 10% [покупателей] приезжает на автомобилях, а остальные на общественном транспорте и метро. <…> Поэтому мы и подали такую заявку в мэрию, чтобы нам парковки, которые положены по градостроительному комплексу [около ТЦ], сделали нулевыми, поскольку не так много машин приезжает и есть многоуровневая парковка», — рассказал директор ТК «Гранит» Евгений Якуба.



Якуба заметил, что после появления нового ТЦ перехватывающая парковка останется бесплатной в дневное и вечернее время, как и сейчас, а возведение единого торгового центра на этом месте планируется только в будущем — после перестройки зелёного здания «Гранита».



Общественное обсуждение, уточнили в мэрии, проходило в информационной системе «Электронная демократия Новосибирской области» до 22 июля. Итоговое решение по данному участку будет озвучено 1 августа.

