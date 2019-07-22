22 июля понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 62.87
eur 70.79
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Город
Подробности

Вокруг парковки на Маркса построят торговый центр

Владельцы «Гранита» заявили, что днём и вечером парковка по-прежнему будет бесплатной

Поделиться

5 299
59 Обсудить

Вокруг многоярусной парковки на Маркса появится ТЦ, который может стать единым комплексом с двумя «Гранитами» и выходом из метро

Фото: Александр Ощепков

На сайте «Электронная демократия Новосибирской области» прошло обсуждение проекта торгового центра, который может появиться вокруг перехватывающей парковки на площади Маркса.

В мэрии корреспонденту НГС подтвердили, что существует заявка от ООО «Гранит» на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства вокруг здания перехватывающей парковки.

Жёлтый прямоугольник в центре — перехватывающая парковка на Маркса, вокруг которой собираются строить ТЦ

Жёлтый прямоугольник в центре — перехватывающая парковка на Маркса, вокруг которой собираются строить ТЦ

«Согласно представленным материалам, [вокруг парковки] планируется строительство торгового комплекса с административными помещениями и встроенным входом подземного перехода по улице Титова. <…> Земельный участок с кадастровым номером 54:35:064240:388 находится в долевой собственности ООО «Гранит», ООО «Парк-Холл», ООО «Рантье», ООО «Феникс», ООО «Агат», ООО «Рент-Таун»», — сообщили в пресс-центре мэрии.

«Это будет административное здание с торговыми помещениями. <…> Мы делали социологические исследования: откуда сюда поток покупателей приезжает. Исследования нам показали, что только 10% [покупателей] приезжает на автомобилях, а остальные на общественном транспорте и метро. <…> Поэтому мы и подали такую заявку в мэрию, чтобы нам парковки, которые положены по градостроительному комплексу [около ТЦ], сделали нулевыми, поскольку не так много машин приезжает и есть многоуровневая парковка», — рассказал директор ТК «Гранит» Евгений Якуба.

Якуба заметил, что после появления нового ТЦ перехватывающая парковка останется бесплатной в дневное и вечернее время, как и сейчас, а возведение единого торгового центра на этом месте планируется только в будущем — после перестройки зелёного здания «Гранита».

Общественное обсуждение, уточнили в мэрии, проходило в информационной системе «Электронная демократия Новосибирской области» до 22 июля. Итоговое решение по данному участку будет озвучено 1 августа.

История с перехватывающей парковкой на площади Маркса началась в 2012 году. Инвестором проекта выступил ТК «Гранит». Парковку на 450 машин построили в 2013 году. Директор ТК «Гранит» Евгений Якуба заявлял, что парковка будет бесплатной для всех с 7 до 22 часов. Позже на ней появились даже места для велосипедистов. Через 2 года зонирование земельного участка под парковкой было изменено: здесь разрешили строить торгово-административное здание. В марте 2015-го общественники забили тревогу: по их мнению, город может потерять бесплатную парковку, которая превратится в платный придаток для нового торгового центра. Недоумение о возможном изменении статуса парковки тогда возникало и у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. 

Ещё одна перехватывающая парковка — возле станции Сеятель, которая изначально была бесплатной, стала платной в 2016 году

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

строительство торгового комплексаперехватывающие парковкивход в метро

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (59)

Мдя
22 июл 2019 в 11:56

А давайте! Площадь Маркса уже не спасти! Будет памятник как ненадо застраивать город.

22 июл 2019 в 11:55

Что за бред? Хватит уже этих ТЦ там! Парковки нужны перехватывающие, а они все строят и строят там ужас!

22 июл 2019 в 12:00

Вот объясните мне, а он нужен там этот самый торговый центр. Из старого гранита продавцы разбежались. Или думаете из палаток перейдут туда. Так тем хламом, что торгуют в этих палатках не отбить даже аренду в новом ТЦ.
А еще, похоже, у недостроенной гостиницы тоже развернут многоэтажный ТЦ. Иначе за чем так много территории пригородили?