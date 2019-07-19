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Дороги и транспорт

«Оторваться от ступенек не могла»: сибирячку ударило током в троллейбусе

ЧП случилось на остановке «Горская» во время дождя

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На остановке «Горская» девушка начала кричать, что её ударило током — кондуктор вызвала скорую помощь 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия с девушкой, которая утверждает, что её ударило током на входе в троллейбус № 8.

«По данному факту поступало заявление в отдел полиции "Ленинский". Заявление принято, зарегистрировано. В настоящее время по нему проводится проверка службой участковых уполномоченных полиции», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пост со ссылкой на пострадавшую пассажирку появился сегодня в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Девушка утверждает, что 16 июля в 20:45 во время дождя она заходила в троллейбус № 8 на остановке «Горская»: встала ногой на ступеньку, взялась рукой за поручень, и в это время её стало бить током. На место приезжали полиция и скорая помощь. Также девушка заявила, что после этого происшествия несколько дней провела в больнице.

«Врачи говорят: мне повезло», – цитирует паблик пострадавшую девушку.

Подробности этого происшествия в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте» рассказала другая пассажирка троллейбуса № 8, ехавшая от остановки «Октябрьский универмаг».

По словам очевидицы, воды на дорогах в тот вечер было выше щиколотки, но троллейбус нормально доехал до остановки «Горская», а там во время посадки пассажиров одна из девушек закричала, что её ударило током.

«Я подскочила, уже там пассажиры остальные вокруг столпились, и, видимо, она (пострадавшая. — Прим. ред.) оторваться от ступенек не могла. Кондуктор закричала водителю, что током пассажирку бьёт. Он выскочил, и я так поняла, что он её отдернул, видимо, от ступенек, ну либо что-то он сделал — я не видела. <…> Посадили её на лавочку на остановке, и тут же кондуктор стала звонить в скорую, <…> сказала, что <…> они сейчас будут стоять ждать скорую, и всех нас, пассажиров, высадили. <…> Кто-то уехал на автобусах, которые подъехали, <…> а часть уехала на следующем 8-м троллейбусе. Пока я стояла, девушка сидела на остановке, она была адекватна, разговаривала», — описала ситуацию свидетельница.

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, при каких обстоятельствах девушку ударило током, чем была вызвана его утечка и какие меры принял перевозчик в связи с этим инцидентом.

Ранее водителя троллейбуса № 13 обвинили в смерти пассажирки, которая выходила из салона на остановке «Муниципальный банк» и погибла.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Верочка
19 июл 2019 в 18:04

Господи, как же так могут в мэрии следить за транспортом, что человека током бьет, я не понимаю, совсем

Смех
19 июл 2019 в 18:05

Ведь такое с каждым может произойти, пусть мэрия меняет все автобусы и троллейбусы!!

маруся
19 июл 2019 в 18:04

водитель зачем к пассажирке подбегал? К рогам надо было