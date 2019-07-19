«Оторваться от ступенек не могла»: сибирячку ударило током в троллейбусе

Новосибирские полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия с девушкой, которая утверждает, что её ударило током на входе в троллейбус № 8.



«По данному факту поступало заявление в отдел полиции "Ленинский". Заявление принято, зарегистрировано. В настоящее время по нему проводится проверка службой участковых уполномоченных полиции», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Пост со ссылкой на пострадавшую пассажирку появился сегодня в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Девушка утверждает, что 16 июля в 20:45 во время дождя она заходила в троллейбус № 8 на остановке «Горская»: встала ногой на ступеньку, взялась рукой за поручень, и в это время её стало бить током. На место приезжали полиция и скорая помощь. Также девушка заявила, что после этого происшествия несколько дней провела в больнице.