На улицах Новосибирска начали торговать лисичками

Пластиковое ведро лисичек стоит 250 рублей
Фото: Стас Соколов
На новосибирских уличных рынках появились лисички. Корреспондент НГС заметил, например, сразу нескольких продавцов на стихийном рынке на площади Калинина. По словам торговцев, они пришли сегодня с этими грибами впервые.
«Лисички свежие, только сегодня собрали», — сообщила женщина, продававшая грибы пластиковыми ведрами. Но места сбора сообщить отказалась.
Ведро лисичек объемом два литра продается за 250 рублей. Сообщения о лисичках на форумах грибников (например, в группе «Грибы и грибные места НСО» в сети «ВКонтакте» и на НГС), также появились в середине этой недели.
Владелец ресторана Skopin Ян Скопин, который максимально пытается использовать местные сезонные продукты, также сообщил, что уже покупал первые лисички в этом году в начале недели, но качество его не устроило, потому что они были «сухими». Ресторатор намерен вновь пойти на закупки уже завтра, поскольку считает, что эти грибы уже достигли должных кондиций.
Лиси́чка обыкнове́нная (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых, растут в хвойных и смешанных лесах. В кулинарии используются чаще всего в жареном виде, однако с лисичками также делают супы, соусы, а еще добавляют в другие блюда (каши, пасту и т. д.). В ресторане Skopin, например, прошлом году лисички жарили с картофелем и курагой, а в этом собираются делать с ними равиоли с рикоттой (вид мягкого сыра) и базиликом.
Первые грибы в этом году на уличных рынках появились в середине мая, это были сморчки. Тогда эксперты сообщили НГС, что в Новосибирской области стояла не самая благоприятная погода для роста грибов — в регионе мало осадков, и грибам не хватало влаги.