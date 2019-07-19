На улицах Новосибирска начали торговать лисичками

На новосибирских уличных рынках появились лисички. Корреспондент НГС заметил, например, сразу нескольких продавцов на стихийном рынке на площади Калинина. По словам торговцев, они пришли сегодня с этими грибами впервые.

«Лисички свежие, только сегодня собрали», — сообщила женщина, продававшая грибы пластиковыми ведрами. Но места сбора сообщить отказалась.

Ведро лисичек объемом два литра продается за 250 рублей. Сообщения о лисичках на форумах грибников (например, в группе «Грибы и грибные места НСО» в сети «ВКонтакте» и на НГС), также появились в середине этой недели.