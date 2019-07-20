«Очень много фальсификата»: пчеловоды предсказали рост продаж поддельного мёда из-за гибели пчёл

Пчеловоды сходятся во мнении, что цены на мёд не поднимутся, но многие считают, что вырастет количество фальсификата

Новосибирские пчеловоды предупредили о возможном увеличении фальсификата мёда на рынке из-за гибели пчёл в разных регионах страны. Массовая гибель пчёл в более чем 10 регионах страны произошла в июне 2019 года, президент Национальной ассоциации пчеловодов оценил убытки в 1 триллион рублей. В Новосибирской области массовой гибели пчёл не было, но сейчас, по словам члена правления Общества пчеловодов Новосибирской области Сергея Горяева, проверяется информация о гибели пчёл у девяти пасечников.

Пчеловод Татьяна Гартвих из Болотнинского района считает, что естественным процессом в такой ситуации будет увеличение доли фальсификата на рынке. Это утверждает и член правления Общества пчеловодов Новосибирской области Анатолий Афанасенко. «Просто больше фальсификата будет, и всё. Активизируется это направление, я думаю. Настоящего мёда и так каждый год немного: я редко бываю на рынке в Новосибирске, но там очень много фальсификата. Я без лаборатории прохожу и вижу, кто пчеловод, а кто просто торгует сладким продуктом. Легко подделывать. А цена давно замерла на мёд, потому что очень много этих предложений, которые сбивают цену на настоящий мёд. Завезут больше фальсификата: Китай много завозит через Алтай — я сам этикетки видел, только они называли "медовый продукт", а наши бизнесмены продавали как мёд», — сетует Афанасенко. Пчеловод из Коченёвского района Алексей Попов говорит, что тоже не исключает рост поддельного продукта, производители которого воспользуются ситуацией, чтобы увеличить свою долю на рынке.

Оба эксперта отмечают и то, что последствий будет значительно больше: Афанасенко уверен, что отрава, от которой гибнут пчёлы в стране, попадает в другие продукты; Попов рассказывает о значительном уроне сельскому хозяйству из-за потери большого количества естественных опылителей, которая приведёт к снижению урожайности, а значит, приведёт к повышению цен на сельхозпродукцию.

Анатолий Афанасенко считает, что рядовому покупателю на самом деле трудно отличить подделку и что фальсификат чаще делается вкуснее, чем натуральный мёд Фото: Ирина Малыгина / НГС

При этом пчеловоды не видят предпосылок для поднятия цен в Новосибирской области, средняя цена держится около 500 рублей за килограмм мёда. Пчеловод из Купинского района Григорий Дупик, который тоже считает, что фальсификата станет ещё больше, описывает один из способов, как отличить натуральный мёд от подделки на рынке. Нужно взять мёд зубочисткой и капнуть на бумажную салфетку: если капля стоит стойко и вокруг неё не появляется сырость, значит, мёд относительно хорошего качества. Если вокруг капли салфетка постепенно становится влажной, значит пчёл подкармливали различными составами, например водой с сахаром.