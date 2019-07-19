«Это место для меня как дом»: стоматолога увольняют после скандала из-за низких зарплат

«Даже не сама главный врач [принесла], а пришли заместитель и компания активистов с ней. Вручили мне. Всё. Без объяснения.

Я когда пришёл 10 лет назад, мне сказали, ты должен вести это и всё. Как мне сказали, я так и делал каждый год. Сейчас мне говорят, что там нет подписей трёх человек, мне делают выговор», — объясняет одну из причин увольнения Роман Салов.

Врач говорит, что проблемы у него начались вскоре после записанного Саловым и профсоюзом «Альянс врачей» видеоролика о проблемах в поликлинике. Врач утверждал, что в медицинском учреждении не соблюдаются майские указы президента России о зарплатах для врачей, а некоторое оборудование физически устарело, так как работает с 1970 годов.

«Мы работаем честно, выполняем свои обязанности. Мы пригласили специально [видеогруппу], чтобы люди увидели, в каких условиях люди вынуждены работать. Только в нашей так. Мне иногда кажется, что про нас забыли — это какой-то провал во времени. Удивительная ситуация», — сокрушается Роман Салов.

Роман говорит, что намерен оспаривать увольнение в суде — для этого он уже собрал все документы и в скором времени готовится подавать их в суд.

«Получается, я 10 лет был хорошим, а тут стал плохим. Я работаю здесь больше 10 лет — это как дом для меня. Я прихожу в восемь утра и ухожу в восемь вечера. У меня трое детей. Меня жена постоянно ругает.