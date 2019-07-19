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Работа

«Это место для меня как дом»: стоматолога увольняют после скандала из-за низких зарплат

Руководство объявило врачу, что он уволен из-за неоднократного нарушения трудовых обязанностей

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Роман Салов записал видеоролик, в котором рассказал о низких зарплатах и устаревшем оборудовании

Фото: google.com/maps, Роман Салов

Из Новосибирской стоматологической поликлиники № 2 увольняют врача Романа Салова с 22-летним стажем — он пожаловался на низкие зарплаты и устаревшее оборудование.

Как рассказал корреспонденту НГС заведующий отделением ортопедии Роман Салов, 17 июля ему принесли приказ об увольнении с формулировкой о невыполнении трудовых обязанностей. 

«Даже не сама главный врач [принесла], а пришли заместитель и компания активистов с ней. Вручили мне. Всё. Без объяснения. 

Мне выписывают кучу замечания, вешают на меня, допустим, нарушения при ведении журнала по технике безопасности.

Я когда пришёл 10 лет назад, мне сказали, ты должен вести это и всё. Как мне сказали, я так и делал каждый год. Сейчас мне говорят, что там нет подписей трёх человек, мне делают выговор», — объясняет одну из причин увольнения Роман Салов.

Врач говорит, что проблемы у него начались вскоре после записанного Саловым и профсоюзом «Альянс врачей» видеоролика о проблемах в поликлинике. Врач утверждал, что в медицинском учреждении не соблюдаются майские указы президента России о зарплатах для врачей, а некоторое оборудование физически устарело, так как работает с 1970 годов.

«Мы работаем честно, выполняем свои обязанности. Мы пригласили специально [видеогруппу], чтобы люди увидели, в каких условиях люди вынуждены работать. Только в нашей так. Мне иногда кажется, что про нас забыли — это какой-то провал во времени. Удивительная ситуация», — сокрушается Роман Салов.

Роман говорит, что намерен оспаривать увольнение в суде — для этого он уже собрал все документы и в скором времени готовится подавать их в суд. 

«Получается, я 10 лет был хорошим, а тут стал плохим. Я работаю здесь больше 10 лет — это как дом для меня. Я прихожу в восемь утра и ухожу в восемь вечера. У меня трое детей. Меня жена постоянно ругает. 

Я говорю: "Послушай, Катюша, я знаю, как зуб вылечить, коронку поставить, а как детей воспитывать — нет".

Понимаете? Ладно, я был бы плохим врачом... Не знаю. Обидно», — резюмирует врач.

Главный врач поликлиники Ирина Горох подтвердила корреспонденту НГС информацию об увольнении Романа Салова, однако сообщила, что даст комментарий только после письменного запроса в министерство здравоохранения. В ответ на запрос корреспондента НГС, в министерстве ответили, что пока врач числится в штатном расписании. 

«Проводится выяснение всех обстоятельств по фактам, описанных в публикации», — говорится в ответе.

Роман Салов прислал корреспонденту НГС приказ об увольнении за подписью главного врача Ирины Горох. Причиной для увольнения значится «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

Схожий случай произошёл совсем недавно в деревне под Чанами — из местной школы уволили директора, которая работала там больше 40 лет. Местные власти утверждают, что делать пенсионерке в школе больше нечего, тогда как сама Галина Васильевна уверена, что она стала для них неудобной из-за своих принципов. В ее школе всё, включая питание детей, было бесплатным. В итоге родители учеников взбунтовались и устраивают митинги.

В апреле сотрудники поликлиники № 2 в Октябрьском районе Новосибирска возмутились большими задержками зарплат — им сообщили, что зарплату выплатят только спустя три недели. Главный врач отрицал, что зарплату не выдают. Спустя три дня после публикации на НГС руководство всё-таки выплатило зарплаты медсёстрам.

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увольнениеработастоматология

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КОММЕНТАРИИ (26)

Носов
19 июл 2019 в 17:48

Если не нравилось как оплачивают, так шёл бы в частную и не ныл.

брюнет
19 июл 2019 в 17:42

конечно,ткнул их носом в правду,а у нас в стране начальники это не любят,ведь они считают себя выше всех

Коля
19 июл 2019 в 17:48

Стоматология у нас в шоколаде живет! Все стоматологи получают очень приличные деньги. Нашли повод жаловаться