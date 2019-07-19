19 июля пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 62.83
eur 70.61
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 62.83
eur 70.61

Все новости

Все новости
Криминал

Дело на 50 миллионов: работа «Сибирского Гурмана» встала из-за обысков

Следователи пришли на предприятие в половине седьмого утра

Поделиться

3 116
34 Обсудить

Сегодня следователи возбудили уголовное дело

Фото: очевидец, Александр Ощепков / НГС

Следователи подозревают «Сибирский Гурман» в уклонении от налогов на сумму более 50 миллионов 

Ситуацию с обысками на предприятии и уголовным делом корреспонденту НГС прокомментировал председатель новосибирской городской коллегии адвокатов Александр Балян — адвокаты коллегии занимаются делом «Сибирского Гурмана».

«Следственные действия на заводе "Сибирского гурмана" происходят в связи с возбуждением уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ. Следователи Следственного комитета подозревают, что должностные лица управляющей компании уклонялись от уплаты налогов в период, условно говоря, 15–16 года. <…> С половины седьмого утра на предприятии происходили обыски», — сообщил Александр Балян.

По его данным, следователи подозревают руководство компании в уклонении от налогов на сумму около 50 миллионов рублей. «В "Сибирском Гурмане" была налоговая проверка, по её итогам существует предположение налоговых органов о возможных доначислениях налогов на сумму около 50 миллионов рублей», — говорит Балян.

Александр Балян пояснил, что пока налоговый орган не принял решение о доначислении налога. В случае, если такое решение будет принято, то компания будет обжаловать решение через суд.

«Ранее неоднократно "Сибирский Гурман" оспаривал в судах подобные доначисления — пока всегда успешно, в 100% случаях до сих пор. Это нормальная практика, никаких конфликтов с налоговым органом здесь нет. Это обычно для предприятия такого размера», — отметил Александр Балян.

На новосибирских предприятиях компании только в НСО работает около тысячи человек, у компании более 20 тысяч точек продажи по всей стране. «За прошлый год они заплатили более полумиллиарда рублей только зарплаты своим работникам и около 200 миллионов рублей в бюджеты разных уровней перечислили налогов только с зарплаты. Поэтому смысла им уклоняться от чего-то нет, а ошибиться, конечно, при таком масштабе производства они могут, также как и налоговый орган», — говорит адвокат.

Александр Балян рассказал, что сегодня работу предприятия парализовало изъятие серверов, которую провели силовики.

«Они прибыли сегодня до начала рабочего дня и взломали ряд помещений, не дожидаясь, пока придут сотрудники, которые там работают», — отметил адвокат.

Также на предприятии изъяли материалы, приготовленные для сдачи полугодовой отчетности, и материалы, уже предоставленные в налоговый орган.

Следственное управление СК РФ по НСО сегодня сообщало об уголовном деле из-за уклонения от налогов в отношении директора управляющей компании предприятия. В сообщении СК название компании не было названо.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

обыски

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (34)

Фывап
19 июл 2019 в 17:21

Давайте уж прямо скажем - это никак не может быть налоговая проверка. СОБР, обыски, ломание дверей - они чё думают, недоплаченные налоги в холодильнике лежат? Или всех за дураков считают?

19 июл 2019 в 17:09

А к мэру и депутатам когда заглянут на чаёк?

Наледра
19 июл 2019 в 17:25

Кто-то конкурента убрать с дороги хочет или бизнес отобрать.