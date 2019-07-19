Дело на 50 миллионов: работа «Сибирского Гурмана» встала из-за обысков

Сегодня следователи возбудили уголовное дело
Фото: очевидец, Александр Ощепков / НГС
Следователи подозревают «Сибирский Гурман» в уклонении от налогов на сумму более 50 миллионов
Ситуацию с обысками на предприятии и уголовным делом корреспонденту НГС прокомментировал председатель новосибирской городской коллегии адвокатов Александр Балян — адвокаты коллегии занимаются делом «Сибирского Гурмана».
«Следственные действия на заводе "Сибирского гурмана" происходят в связи с возбуждением уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ. Следователи Следственного комитета подозревают, что должностные лица управляющей компании уклонялись от уплаты налогов в период, условно говоря, 15–16 года. <…> С половины седьмого утра на предприятии происходили обыски», — сообщил Александр Балян.
По его данным, следователи подозревают руководство компании в уклонении от налогов на сумму около 50 миллионов рублей. «В "Сибирском Гурмане" была налоговая проверка, по её итогам существует предположение налоговых органов о возможных доначислениях налогов на сумму около 50 миллионов рублей», — говорит Балян.
Александр Балян пояснил, что пока налоговый орган не принял решение о доначислении налога. В случае, если такое решение будет принято, то компания будет обжаловать решение через суд.
«Ранее неоднократно "Сибирский Гурман" оспаривал в судах подобные доначисления — пока всегда успешно, в 100% случаях до сих пор. Это нормальная практика, никаких конфликтов с налоговым органом здесь нет. Это обычно для предприятия такого размера», — отметил Александр Балян.
На новосибирских предприятиях компании только в НСО работает около тысячи человек, у компании более 20 тысяч точек продажи по всей стране. «За прошлый год они заплатили более полумиллиарда рублей только зарплаты своим работникам и около 200 миллионов рублей в бюджеты разных уровней перечислили налогов только с зарплаты. Поэтому смысла им уклоняться от чего-то нет, а ошибиться, конечно, при таком масштабе производства они могут, также как и налоговый орган», — говорит адвокат.
Александр Балян рассказал, что сегодня работу предприятия парализовало изъятие серверов, которую провели силовики.
«Они прибыли сегодня до начала рабочего дня и взломали ряд помещений, не дожидаясь, пока придут сотрудники, которые там работают», — отметил адвокат.
Также на предприятии изъяли материалы, приготовленные для сдачи полугодовой отчетности, и материалы, уже предоставленные в налоговый орган.
Следственное управление СК РФ по НСО сегодня сообщало об уголовном деле из-за уклонения от налогов в отношении директора управляющей компании предприятия. В сообщении СК название компании не было названо.