Дело на 50 миллионов: работа «Сибирского Гурмана» встала из-за обысков

«Следственные действия на заводе "Сибирского гурмана" происходят в связи с возбуждением уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ. Следователи Следственного комитета подозревают, что должностные лица управляющей компании уклонялись от уплаты налогов в период, условно говоря, 15–16 года. <…> С половины седьмого утра на предприятии происходили обыски», — сообщил Александр Балян.

По его данным, следователи подозревают руководство компании в уклонении от налогов на сумму около 50 миллионов рублей. «В "Сибирском Гурмане" была налоговая проверка, по её итогам существует предположение налоговых органов о возможных доначислениях налогов на сумму около 50 миллионов рублей», — говорит Балян.

Александр Балян пояснил, что пока налоговый орган не принял решение о доначислении налога. В случае, если такое решение будет принято, то компания будет обжаловать решение через суд.

«Ранее неоднократно "Сибирский Гурман" оспаривал в судах подобные доначисления — пока всегда успешно, в 100% случаях до сих пор. Это нормальная практика, никаких конфликтов с налоговым органом здесь нет. Это обычно для предприятия такого размера», — отметил Александр Балян.

На новосибирских предприятиях компании только в НСО работает около тысячи человек, у компании более 20 тысяч точек продажи по всей стране. «За прошлый год они заплатили более полумиллиарда рублей только зарплаты своим работникам и около 200 миллионов рублей в бюджеты разных уровней перечислили налогов только с зарплаты. Поэтому смысла им уклоняться от чего-то нет, а ошибиться, конечно, при таком масштабе производства они могут, также как и налоговый орган», — говорит адвокат.