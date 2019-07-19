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Руль не с того места: Новосибирск назвали самым праворульным городом России после Владивостока

В городе насчитали 144 тысячи праворулек, еще 100 тысяч ездят по районам и селам

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В Новосибирске 144 200 машин с правым рулем

Фото: Дмитрий Косенко

Город Новосибирск лидирует по абсолютному количеству автомобилей с правым рулем среди всех городов центра России, Урала и Сибири. Впереди нас — только Владивосток, который находится в непосредственной близости к Японии. В Новосибирске насчитали 144 200 машин с правым рулем, а во Владивостоке — 255 800 машин. 

«Учитывались не миллионники, а все города, считалось общее число машин. В Хабаровске 111 100 автомобилей с правым рулем, в Красноярске — 93 700, в Иркутске — 75 700, в Уссурийске — 65 800, в Находке — 65 400, в Петропавловске-Камчатском — 58 100, в Омске — 54 700», — рассказали в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что абсолютно во всех городах европейской части России число праворульных машин не превышает 50 тысяч штук. 

Ранее мы сообщали, что во всей Новосибирской области зарегистрировано 251 900 авто с правым рулем, то есть более 100 тысяч машин находятся в районах и селах. Доля праворульных авто во всем автопарке области составляет 31%. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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Правый рульЯпонские автоToyota

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КОММЕНТАРИИ (29)

Qwerty
19 июл 2019 в 18:35

Да уж. Стыдно... Очень стыдно за Новосиб. Может быть сменится еще ни одно поколение пока народ поумнеет.

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19 июл 2019 в 18:55

Ездил, езжу и буду ездить на правом руле.

Машенька
19 июл 2019 в 18:52

Правый руль это позор и показатель нравственной опущенности. Это показатель нищеты и неспособности к самостоятельности. Всегда стыдилась таки мужчин. Они не способны содержать семью.