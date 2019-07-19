Руль не с того места: Новосибирск назвали самым праворульным городом России после Владивостока

В Новосибирске
Фото: Дмитрий Косенко
Город Новосибирск лидирует по абсолютному количеству автомобилей с правым рулем среди всех городов центра России, Урала и Сибири. Впереди нас — только Владивосток, который находится в непосредственной близости к Японии. В Новосибирске насчитали
«Учитывались не миллионники, а все города, считалось общее число машин. В Хабаровске
Отмечается, что абсолютно во всех городах европейской части России число праворульных машин не превышает 50 тысяч штук.
Ранее мы сообщали, что во всей Новосибирской области зарегистрировано
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