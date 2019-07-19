Руль не с того места: Новосибирск назвали самым праворульным городом России после Владивостока

Город Новосибирск лидирует по абсолютному количеству автомобилей с правым рулем среди всех городов центра России, Урала и Сибири. Впереди нас — только Владивосток, который находится в непосредственной близости к Японии. В Новосибирске насчитали 144 200 машин с правым рулем, а во Владивостоке — 255 800 машин.

«Учитывались не миллионники, а все города, считалось общее число машин. В Хабаровске 111 100 автомобилей с правым рулем, в Красноярске — 93 700 , в Иркутске — 75 700 , в Уссурийске — 65 800 , в Находке — 65 400 , в Петропавловске-Камчатском — 58 100 , в Омске — 54 700 », — рассказали в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».