Мэр Локоть о последствиях рекордных ливней: «Потоки воды меньше, чем могли бы быть»

Анатолий Локоть заявил, что мэрия будет стараться чистить ливнёвые канализации, а также улучшит со временем кабельные линии. Это должно помочь жителям, у которых во время грозы отключается электричество, уверены власти.



Накануне дождливых выходных мэр Анатолий Локоть заверил журналистов, что мэрия внимательно относится к расчистке ливнёвок и устранению потоков воды, в частности, в районе площади Труда. По его оценке, это даёт положительный результат.



«Потоки воды — по крайней мере, они меньше, чем могли бы быть, там нет озёр застоявшихся. Я не буду оправдывать ситуацию, конечно, такое количество осадков, которое выпало, оно рекордное. Это не мои оценки, это не эмоциональные оценки. Это сказал Гидрометцентр, который на одной из своих станций — в Академгородке в Советском районе — зафиксировал рекордное выпадение осадков», — объяснил Анатолий Локоть.

