Мэр Локоть о последствиях рекордных ливней: «Потоки воды меньше, чем могли бы быть»

Во время ливня Новосибирск ушёл под воду
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Анатолий Локоть заявил, что мэрия будет стараться чистить ливнёвые канализации, а также улучшит со временем кабельные линии. Это должно помочь жителям, у которых во время грозы отключается электричество, уверены власти.
Накануне дождливых выходных мэр Анатолий Локоть заверил журналистов, что мэрия внимательно относится к расчистке ливнёвок и устранению потоков воды, в частности, в районе площади Труда. По его оценке, это даёт положительный результат.
«Потоки воды — по крайней мере, они меньше, чем могли бы быть, там нет озёр застоявшихся. Я не буду оправдывать ситуацию, конечно, такое количество осадков, которое выпало, оно рекордное. Это не мои оценки, это не эмоциональные оценки. Это сказал Гидрометцентр, который на одной из своих станций — в Академгородке в Советском районе — зафиксировал рекордное выпадение осадков», — объяснил Анатолий Локоть.
Он признал, что во время грозовых ливней у жителей — в основном частного сектора — действительно отключается свет, и линии приходится срочно ремонтировать.
«Наиболее эффективный метод — это наличие аварийных бригад, которые должны в короткие сроки ликвидировать эти аварии. Чем тоже сейчас занимаемся. Да, конечно, дальше мы планируем вместе с РЭС — напоминаю, это акционерное общество — совершенствование этих кабельных линий, а именно перенос их под землю», — отметил мэр, добавив, что это «дорогостоящее мероприятие».
По прогнозам синоптиков, сильные дожди и грозы продолжатся и в конце недели. Температура будет комфортной — до +28 градусов. Напоминаем, следить за актуальным прогнозом погоды можно на портале НГС.ПОГОДА.