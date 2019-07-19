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Мэр Локоть о последствиях рекордных ливней: «Потоки воды меньше, чем могли бы быть»

Он рассказал, что нужно сделать, чтобы у жителей не выключался свет во время грозы

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Во время ливня Новосибирск ушёл под воду

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Анатолий Локоть заявил, что мэрия будет стараться чистить ливнёвые канализации, а также улучшит со временем кабельные линии. Это должно помочь жителям, у которых во время грозы отключается электричество, уверены власти.

Накануне дождливых выходных мэр Анатолий Локоть заверил журналистов, что мэрия внимательно относится к расчистке ливнёвок и устранению потоков воды, в частности, в районе площади Труда. По его оценке, это даёт положительный результат.

«Потоки воды — по крайней мере, они меньше, чем могли бы быть, там нет озёр застоявшихся. Я не буду оправдывать ситуацию, конечно, такое количество осадков, которое выпало, оно рекордное. Это не мои оценки, это не эмоциональные оценки. Это сказал Гидрометцентр, который на одной из своих станций — в Академгородке в Советском районе — зафиксировал рекордное выпадение осадков», — объяснил Анатолий Локоть.

Он признал, что во время грозовых ливней у жителей — в основном частного сектора — действительно отключается свет, и линии приходится срочно ремонтировать.

«Наиболее эффективный метод — это наличие аварийных бригад, которые должны в короткие сроки ликвидировать эти аварии. Чем тоже сейчас занимаемся. Да, конечно, дальше мы планируем вместе с РЭС — напоминаю, это акционерное общество — совершенствование этих кабельных линий, а именно перенос их под землю», — отметил мэр, добавив, что это «дорогостоящее мероприятие».

По прогнозам синоптиков, сильные дожди и грозы продолжатся и в конце недели. Температура будет комфортной — до +28 градусов. Напоминаем, следить за актуальным прогнозом погоды можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (60)

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19 июл 2019 в 16:48

Типа "само растает" по заветам Городецкого)))

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19 июл 2019 в 16:53

Надоели эти неуклюжие оправдания. Локоть, сделай мужской поступок - снимись с выборов и признай профнепригодность. И честно скажи, что делаешь это ради будущего Новосибирска

Стрелка
19 июл 2019 в 16:54

Плохому мэру исполнять свои обязанности всегда мешают только четыре фактора - весна, лето, осень и зима