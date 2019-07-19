Столб повис: из-за дождей во дворе многоэтажки асфальт ушёл под землю

Жители новостройки в Заельцовском районе обнаружили новые провалы на площадке возле своего дома на Дачной, 5.

«Где была яма под асфальтом, сам асфальт ещё был, и был вкопан столб. Сейчас асфальт провалился, а столб висит», — рассказала жительница дома № 5 на улице Дачной. По её словам, жильцы отправляли письмо в мэрию, но им ответили, что проблемой занимается застройщик.

Провалы в асфальте начали появляться рядом с домом несколько месяцев назад, когда заселились первые жильцы. Постепенно дыры разрослись до двух метров. В начале июля в ЖК «УЮТ 3D» рассказали, что ситуация некритична и фундаменту дома ничто не угрожает.