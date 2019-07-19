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Проблема

Столб повис: из-за дождей во дворе многоэтажки асфальт ушёл под землю

Две недели назад застройщик говорил, что ситуация некритична

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Слева — провал после дождя, справа — то, что было до этого

Фото: читатель НГС

Жители новостройки в Заельцовском районе обнаружили новые провалы на площадке возле своего дома на Дачной, 5.

«Где была яма под асфальтом, сам асфальт ещё был, и был вкопан столб. Сейчас асфальт провалился, а столб висит», — рассказала жительница дома № 5 на улице Дачной. По её словам, жильцы отправляли письмо в мэрию, но им ответили, что проблемой занимается застройщик.

Провалы в асфальте начали появляться рядом с домом несколько месяцев назад, когда заселились первые жильцы. Постепенно дыры разрослись до двух метров. В начале июля в ЖК «УЮТ 3D» рассказали, что ситуация некритична и фундаменту дома ничто не угрожает. 

«Я договорился с подрядчиком, и он начал делать. Там, где были провалы, первый слой асфальта положили. Сейчас просто дожди не позволяют дальше делать. Потом они положат гидроизоляцию и положат второй слой асфальта», — рассказал о сегодняшних работах на территории новостройки директор компании-застройщика Евгений Соколов. Кроме того, отметил он, сейчас делают подпорную стенку, огораживают разрушающийся откос. 

Провалы в асфальте — нередкое явление в городе. В июне асфальт провалился на Вокзальной магистрали, весной в дорожную яму провалился автомобиль Росгвардии

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КОММЕНТАРИИ (6)

риэлтор
19 июл 2019 в 19:24

Мой всем совет: собираетесь приобретать жилье? Покупайте вторичку. Идеально - дома построенные до 2008 года. Тогда еще так жестко не экономили на стройматериалах. Кризис 2008, а затем декабрь 2014, а теперь эскроу счета - все это не способствует качественному строительству, поверьте мне, я с этим часто сталкиваюсь в работе.

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19 июл 2019 в 19:11

Умеют строить ,что тут ещё скажешь то..Только удивляться и приходится.

19 июл 2019 в 19:17

Денежки получены, квартиры отданы и все...)