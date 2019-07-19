Столб повис: из-за дождей во дворе многоэтажки асфальт ушёл под землю

Слева — провал после дождя, справа — то, что было до этого
Фото: читатель НГС
Жители новостройки в Заельцовском районе обнаружили новые провалы на площадке возле своего дома на Дачной, 5.
«Где была яма под асфальтом, сам асфальт ещё был, и был вкопан столб. Сейчас асфальт провалился, а столб висит», — рассказала жительница дома № 5 на улице Дачной. По её словам, жильцы отправляли письмо в мэрию, но им ответили, что проблемой занимается застройщик.
Провалы в асфальте начали появляться рядом с домом несколько месяцев назад, когда заселились первые жильцы. Постепенно дыры разрослись до двух метров. В начале июля в ЖК «УЮТ 3D» рассказали, что ситуация некритична и фундаменту дома ничто не угрожает.
«Я договорился с подрядчиком, и он начал делать. Там, где были провалы, первый слой асфальта положили. Сейчас просто дожди не позволяют дальше делать. Потом они положат гидроизоляцию и положат второй слой асфальта», — рассказал о сегодняшних работах на территории новостройки директор компании-застройщика Евгений Соколов. Кроме того, отметил он, сейчас делают подпорную стенку, огораживают разрушающийся откос.
Провалы в асфальте — нередкое явление в городе. В июне асфальт провалился на Вокзальной магистрали, весной в дорожную яму провалился автомобиль Росгвардии.