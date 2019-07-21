Вечеринка с мухами, электрический Казанова и сибирский десперадо: топ самых безумных новостей России

У этих людей есть для вас что-то совершенно особенное

Тюрьма вместо ЗАГСа, канатоходец на ЛЭП и авиапарковка на озере-памятнике — это только верхушка той бездны безумия, в которую погрузились люди со всей страны на этой неделе. Пока учредители премии Дарвина ищут новых соискателей, в России номинантов выпускают пачками. Самое время познакомиться с ними поближе.

Девять кругов корпоратива



Конь и всадники апокалипсиса эпатажного корпоратива Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Объединить ностальгию по 90-м, «Вудсток», вечеринку в гей-клубе, Грушинский фестиваль и фудкорт с «Роллтоном» и мухами? Для омских предпринимателей это раз плюнуть! Бизнесмены, на своем веку вкусившие, очевидно, разные сорта удовольствия, решили поделиться опытом с подчиненными. Для этого согнали две тысячи человек в чистое поле, закрыли его для зевак и приказали веселиться. Вышло как у Джона Крамера (главный злодей из фильма «Пила»), только еще под песни «Иванушек Int».

По лицам артистов видно, что тотальное погружение в корпоратив их всё-таки миновало Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Главное на любом массовом празднике в России что? Конечно, еда! Офисный планктон первым делом потянулся к столам, где их уже ждали сочные бургеры, аппетитные шашлыки из змеи и мухи в тесте на десерт.

Чтобы дожить до финала праздника, нужно больше белковой еды Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Те, кому такие угощения казались слишком экзотическими, могли побаловать себя «Роллтоном». Ради такого дела на фестивальной площадке даже кулеры с кипятком установили.

Еще больше омского кутежа — в фотоотчете от NGS55.RU.

Брэдли — наш! Хор имени Ирины Шейк



По экспертному мнению большинства россиян, Ирина Шейк лучше подходила Брэдли Куперу Фото: hauslabs / instagram.com, irinashayk / instagram.com

Филиал популярного российского форума развернулся на этой неделе на аккаунте Леди Гаги. Здесь до сих пор можно встретить своего управдома, найти объявления о покупке гусей и продаже гаража, узнать рецепт лучшей жареной картошки, познакомиться с завидными женихами и невестами всея РФ, воспользоваться услугами гадалок и юристов, да и просто полистать сотни тысяч других увлекательных сообщений. А все из-за того, что Брэдли Купер променял модель с челябинскими корнями Ирину Шейк на «бэд романс» с любящей одеваться в мясо дивой.



Солидарность соотечественников, вставших на защиту Шайхлисламовой (настоящая фамилия Ирины Шейк), не знает границ. Леди Гага, впрочем, не против такого активного внимания и даже никого пока не забанила.

Какие еще баталии разворачиваются на странице певицы, знают в 74.RU. Шейк, как говорится, йо бади.

Чуковский в слезах: волки на «Газели»



Просто волк выпал из «Газели» в Челябинске, ничего необычного Фото: 74.RU

Известный детский писатель Корней Чуковский в своем теперь уже пророческом труде «Ехали медведи на велосипеде» предсказывал передвижение волков на необычных для животных транспортных средствах. Только он тогда посадил хищников на кобылу, а челябинский животновод устроил своему клыкастому питомцу аттракцион похлеще. Очевидцы уверяют, что это было больше похоже на карусель «Ромашка».

Дело в том, что челябинец вез в «Газели» волка, и в какой-то момент сидящий на поводке хищник выпал и несколько перекрестков бежал за машиной. На возмущенные возгласы окружающих владелец волка лишь пожал плечами и сказал: «Всякое бывает».



Судя по видео, волк был готов к испытаниям

Чем закончился этот душещипательный триллер, рассказывает 74.RU.



Электрический Казанова



Этот спортивный снаряд в Омске знаком каждому Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Не знаете, как завоевать неприступное женское сердце? Спросите у жителя Омска, который устроил своей подруге незабываемое свидание с элементами эквилибра и высокого напряжения.

Прогуливаясь вечером с подругой, он вспомнил, что когда-то лихо взбирался по канату. И тут же ему в голову пришла гениальная идея доказать слова делом. Из наиболее подходящих спортивных снарядов рядом оказались только опоры ЛЭП. Малознакомый с законами физики и влиянием электричества на человеческое тело молодой сердцеед преодолел 2,5 метра в вертикальном забеге, где встретился с высоковольтным проводом.

Подробности романтического вечера и интригующий финал этой истории читайте на NGS55.RU.

В тюрьму вместо ЗАГСа

И снова о любви. Два года лишения свободы светит парню из Красноярска, для которого узаконивание отношений с дамой сердца обернулось мужской истерикой, ложным доносом и встречей с полицией.

Молодой человек уже готов был попрощаться с мальчишеской свободой, бережно хранил заявление в ЗАГС и другие необходимые для бракосочетания документы, пока не разругался в пух и прах со своей невестой. Закончилась ссора банальным «сжиганием мостов». Парень решил порвать заявление. Но вместе с ним уничтожил и собственный паспорт.



Казалось бы, здравомыслящий человек заплатит штраф и восстановит утраченный документ. Но жених уже потратился на костюм и шампанское, поэтому каждая копейка была на счету. Он решил пойти в полицию и сообщить, что документы украли.

Сможет ли парень заработать нужную на свадьбу сумму на лесоповале и будет ли дожидаться его невеста, рассказывает NGS24.RU.

Старичок на полмиллиона

Доверчивый и жалостливый пенсионер из Волгограда добровольно расстался с полумиллионом. Стоило ему встретить на улице двух мигрантов и услышать историю о том, что они якобы беженцы, ищущие лучшей доли на территории дружественного государства, как дедушка привел парочку к себе домой и отдал им всё накопленное годами. А накопилось полмиллиона.

Надо отдать должное «беженцам». В качестве залога они оставили меценату бензопилу и сварочный аппарат.



Пенсионер запомнил обманщиков, выглядят они примерно так Фото: ГУ МВД Волгограда

Только спустя несколько дней старичок осознал свой просчёт. Как быстро он сможет вернуть 500 тысяч рублей с помощью сварочного аппарата и бензопилы, читайте на V1.RU.



«Отравленные Мальдивы» и новосибирский вождь краснокожих



Краснеть за свой поступок парню из Новосибирска пришлось в прямом смысле этой фразы. Знаменитый райский уголок, озеро на золотоотвале, посещают многие местные жители, но не каждый рискует сделать то, на что отважился обский десперадо.

Взяв с собой надувного единорога, молодой человек искупался в отравленном озере и даже выпил огненной воды, которой богат водоем. Сейчас специалисты изучают химический состав жидкости, а парня украшают красные пятна. Пока отважный пловец изучал причудливые рисунки, распространившиеся по его телу, он успел придумать объяснение своему поступку: якобы своим примером он хотел показать другим, что «отравленные Мальдивы» Новосибирска действительно плохо влияют на pH кожи. Читайте на NGS.RU, какие перспективы рисуют врачи жителю Новосибирска после заплыва на единороге.

P. S.: Но фотографии с того места реально красивые.

Приземление на природном памятнике



При посадке летчика на берегу уже ждала проверка Фото: Министерство экологии Челябинской области

Озеро Тургояк в Челябинской области, в отличие от новосибирских «отравленных Мальдив», не только гордость региона, но и природный памятник российского масштаба. Люди приезжают сюда отдохнуть, насладиться прекрасными пейзажами и чистейшей водой, а экологи тысячу раз предупреждали, что акватория озера не подходит для взлета и посадки воздушных судов, более того, данные действия караются соответствующей статьей закона. Но ведь никогда не узнаешь, правда ли это, пока не проверишь сам.



Тест-драйв водоема и оперативности действий правоохранителей решил провести неизвестный (пока) летчик. На гидросамолете он приземлился на акватории, а на законные требования полиции пройти на профилактическую беседу ответил грубым отказом. Ну тем самым, как умеют на Урале.

Авиатору удалось скрыться. Но надолго ли? Читайте на 74.RU. А если вам и самим есть чем похвастаться и что рассказать на заданную тему, присылайте эти истории нам на редакционную почту rednwes@iportal.ru, и мы расскажем их стране!

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