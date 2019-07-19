«Не время делить ответственность»: Локоть поручил разгрести свалку мусора, на которой погиб мальчик

Сегодня, 19 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что поручил разобраться с кучей строительного мусора возле микрорайона «Просторный», где 17 июля от удара током умер 10-летний мальчик.

«Кто виновен в этой трагедии? Ведётся следствие, следствие назовёт виновника трагедии, я в этом уверен. Совершенно очевидно, что сейчас нам делить, кто правее, кто левее, кто виноват, некогда. Я дал поручение срочно заняться этой проблемой, сейчас, с использованием ресурсов наших, с привлечением ресурсов «Дискуса», с привлечением ресурсов РЭС, потому что, вообще-то говоря, это зона ответственности, особая зона, когда линии проложены 10-киловольтные, и за ней надо следить. Сейчас не время делить ответственность, придёт [время] собирать эти камни, у нас время привести в порядок», — заявил Локоть корреспонденту НГС.