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Школьника убило током

«Не время делить ответственность»: Локоть поручил разгрести свалку мусора, на которой погиб мальчик

Школьник умер, схватившись за оборванный провод высоковольтной линии передачи

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10-летний Артур умер, схватившись за оборванный провод

Фото: Александр Ощепков / НГС; предоставлено родителями

Сегодня, 19 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что поручил разобраться с кучей строительного мусора возле микрорайона «Просторный», где 17 июля от удара током умер 10-летний мальчик.

«Кто виновен в этой трагедии? Ведётся следствие, следствие назовёт виновника трагедии, я в этом уверен. Совершенно очевидно, что сейчас нам делить, кто правее, кто левее, кто виноват, некогда. Я дал поручение срочно заняться этой проблемой, сейчас, с использованием ресурсов наших, с привлечением ресурсов «Дискуса», с привлечением ресурсов РЭС, потому что, вообще-то говоря, это зона ответственности, особая зона, когда линии проложены 10-киловольтные, и за ней надо следить. Сейчас не время делить ответственность, придёт [время] собирать эти камни, у нас время привести в порядок», — заявил Локоть корреспонденту НГС.

Мэр добавил, что работу координирует Кировская администрация.

Тело 10-летнего школьника нашли местные жители на свалке строительного мусора возле микрорайона «Просторный» вечером 17 июля. Как удалось узнать НГС, семья погибшего мальчика переехала в новый дом всего неделю назад. Мама Артура рассказала, что о смерти сына узнала из чата жильцов, в котором появилась его фотография. В своём официальном комментарии НГС глава строительной компании «Дискус» (застройщика микрорайона «Просторный») Алексей Джулай заявил, что земельный участок, на котором произошло ЧП, «компании не принадлежит».

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КОММЕНТАРИИ (69)

19 июл 2019 в 15:34

Ну да у нас в стране , как обычно , пока петух в жопу не клюнет шевелиться ни кто не будет ..

Люкс
19 июл 2019 в 15:40

Накажите? А самому слабо уйти в отставку, как глава Колывани сделал.

19 июл 2019 в 15:37

Контроль который должна осуществить мэрия, не осуществлялся. Вот и задумайтесь товарищ, кто это виноват.