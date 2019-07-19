Площадь перед аэропортом Толмачёво начали закатывать в свежий асфальт

В пресс-службе напомнили, что подготовка привокзальной площади и подъездов к аэропорту, реконструкция и оборудование парковок — это только предварительный этап, после которого начнётся реконструкция терминалов.

«Завершить работы ООО "ЛМС" должно до конца 2019 года. Стоимость контракта составляет 1,1 миллиарда рублей», — сообщили в Толмачёво.

О том, что Толмачёво будет реконструировать терминалы внутренних и международных авиалиний, стало известно полтора года назад. Тогда генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич рассказывал, что после реконструкции два терминала объединят в один площадью 65 тысяч квадратных метров, а после его расширят до 95 тысяч квадратных метров.



В начале 2019 года новосибирский аэропорт показал первые эскизы нового терминала.

В Толмачёво уточнили, что выбрать генерального подрядчика для этой стройки аэропорт планирует в конце 2019 года.

«Проект будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций», — передали в пресс-службе аэропорта.