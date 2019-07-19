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Дороги и транспорт

Площадь перед аэропортом Толмачёво начали закатывать в свежий асфальт

Закончить реконструкцию подрядчик должен до конца года

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Площадь возле аэропорта отремонтируют за 1,1 миллиарда рублей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В новосибирском аэропорту Толмачёво начали реконструировать привокзальную площадь.

Реконструкцией занимается компания «ЛМС» («Лимакмаращстрой») из Нижегородской области, рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Завершить работы ООО "ЛМС" должно до конца 2019 года. Стоимость контракта составляет 1,1 миллиарда рублей», — сообщили в Толмачёво. 

В пресс-службе напомнили, что подготовка привокзальной площади и подъездов к аэропорту, реконструкция и оборудование парковок — это только предварительный этап, после которого начнётся реконструкция терминалов.

Это только начальный этап большого проекта по реконструкции аэропорта

Это только начальный этап большого проекта по реконструкции аэропорта

О том, что Толмачёво будет реконструировать терминалы внутренних и международных авиалиний, стало известно полтора года назад. Тогда генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич рассказывал, что после реконструкции два терминала объединят в один площадью 65 тысяч квадратных метров, а после его расширят до 95 тысяч квадратных метров. 

В начале 2019 года новосибирский аэропорт показал первые эскизы нового терминала

В Толмачёво уточнили, что выбрать генерального подрядчика для этой стройки аэропорт планирует в конце 2019 года. 

«Проект будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций», — передали в пресс-службе аэропорта. 

Ранее в аэропорту сообщали, что во время реконструкции два пассажирских терминала объединят в один

Ранее в аэропорту сообщали, что во время реконструкции два пассажирских терминала объединят в один

Аэропорт полностью сменит облик к 2025 году

Аэропорт полностью сменит облик к 2025 году

На проект и стройку терминалов планируется направить миллиарды рублей

На проект и стройку терминалов планируется направить миллиарды рублей

Также недавно в федеральном бюджете нашлось около 9 миллиардов рублей на реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Её открыли в 2010 году, а теперь хотят усовершенствовать

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КОММЕНТАРИИ (1)

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19 июл 2019 в 16:24

Хорошая новость.
Любимому городу - новый аэровокзал.