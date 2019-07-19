Уклонение от налогов в особо крупном размере: что стоит за визитом СОБРа на «Сибирский Гурман»

«Сибирский Гурман» попал под уголовное дело из-за налогов
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирское предприятие «Сибирский Гурман» попало под уголовное дело из-за налогов — сегодня на заводе с утра работают следователи и полиция.
Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева подтвердила корреспонденту НГС информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ. По словам собеседницы, оно было возбуждено на прошлой неделе.
«Это обычная такая ситуация, когда была проведена выездная [налоговая] проверка результатов, которой на сегодняшний день в окончательном виде ещё нет даже для того, чтобы их обжаловать в административном, судебном порядке. Одновременно следственные органы ведут своё расследование», — прокомментировала Ирина Гребнева.
По словам Гребневой, результаты проверки должно было проверить сначала вышестоящее управление налоговой. «Я, например, считаю, что это просто один из инструментов давления, чтобы начисленная сумма была заплачена», — говорит Гребнева.
Видео визита СОБРа на завод
В следственном управлении СК РФ по НСО сегодня сообщили, что в области возбуждено уголовное дело п. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Следователи подозревают в преступлении директора управляющей компании предприятия. При этом в сообщении СК не называется компания, которая попала под уголовное дело.
«По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2016 года генеральный директор управляющей компании предприятия и иные неустановленные лица при осуществлении предпринимательской деятельности в целях получения налоговой выгоды уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере», — говорится в сообщении следователей.
Сейчас следователь изучает финансовую отчётность и уставные документы компании, добавили в СК.