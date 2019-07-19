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Криминал
Обыски на заводе "Сибирский гурман"

Уклонение от налогов в особо крупном размере: что стоит за визитом СОБРа на «Сибирский Гурман»

СК заявил, что возбудил уголовное дело против директора управляющей компании предприятия

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«Сибирский Гурман» попал под уголовное дело из-за налогов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирское предприятие «Сибирский Гурман» попало под уголовное дело из-за налогов — сегодня на заводе с утра работают следователи и полиция.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева подтвердила корреспонденту НГС информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ. По словам собеседницы, оно было возбуждено на прошлой неделе.

«Это обычная такая ситуация, когда была проведена выездная [налоговая] проверка результатов, которой на сегодняшний день в окончательном виде ещё нет даже для того, чтобы их обжаловать в административном, судебном порядке. Одновременно следственные органы ведут своё расследование», — прокомментировала Ирина Гребнева.

По словам Гребневой, результаты проверки должно было проверить сначала вышестоящее управление налоговой. «Я, например, считаю, что это просто один из инструментов давления, чтобы начисленная сумма была заплачена», — говорит Гребнева.

Видео визита СОБРа на завод

В следственном управлении СК РФ по НСО сегодня сообщили, что в области возбуждено уголовное дело п. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Следователи подозревают в преступлении директора управляющей компании предприятия. При этом в сообщении СК не называется компания, которая попала под уголовное дело.

«По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2016 года генеральный директор управляющей компании предприятия и иные неустановленные лица при осуществлении предпринимательской деятельности в целях получения налоговой выгоды уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере», — говорится в сообщении следователей.

Сейчас следователь изучает финансовую отчётность и уставные документы компании, добавили в СК.

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КОММЕНТАРИИ (1)

стрыкин
19 июл 2019 в 14:46

Как СК, не имея специальных знаний, будет расследовать это дело? Сколько там специалистов по финансовому праву работает?

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19 июл 2019 в 14:45

Если ломают двери, то это потому что их очевидно не открывают, если не открывают значит что то прячут. Честным предпринимателям нечего прятать от государства.