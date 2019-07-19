Уклонение от налогов в особо крупном размере: что стоит за визитом СОБРа на «Сибирский Гурман»

Новосибирское предприятие «Сибирский Гурман» попало под уголовное дело из-за налогов — сегодня на заводе с утра работают следователи и полиция. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева подтвердила корреспонденту НГС информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ. По словам собеседницы, оно было возбуждено на прошлой неделе.

«Это обычная такая ситуация, когда была проведена выездная [налоговая] проверка результатов, которой на сегодняшний день в окончательном виде ещё нет даже для того, чтобы их обжаловать в административном, судебном порядке. Одновременно следственные органы ведут своё расследование», — прокомментировала Ирина Гребнева.



По словам Гребневой, результаты проверки должно было проверить сначала вышестоящее управление налоговой. «Я, например, считаю, что это просто один из инструментов давления, чтобы начисленная сумма была заплачена», — говорит Гребнева.

Видео визита СОБРа на завод