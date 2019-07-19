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«Воды было по пояс»: администрация Оби обвинила в потопе местных детей и плотную застройку

Чиновники уверены, что ситуация наладится — надо только подождать

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Власти считают, что виной потопу люди и застройка

Фото: читательница НГС

В администрации Оби назвали причины, из-за которых вчера вечером во время проливного дождя затопило город — власти считают, что виной тому жители и слишком плотная застройка.

Вчера вечером жители Оби написали в редакцию НГС о том, что улицы города затопило после сильнейшего ливня — на некоторых участках улиц уровень воды доходил людям по колено. При этом, уверяла читательница, ливнёвки не работали. Через какое-то время во всём городе пропал и свет, но его дали через полчаса.

Как сообщил корреспонденту НГС начальник управления ЖКХ администрации Оби Валерий Кусков, в затоплении улиц нет ничего необычного — по его словам, за день в городе выпала месячная норма осадков.

«Давайте так: на вопрос, из-за чего [это случилось], я отвечать не буду. Глуповато это для меня. 

Я реально вижу, что творится — осадки, которых за сутки выпадает месячная норма, понятно, что что-то должно быть.

Не только Обь страдает — и Бердск, и Новосибирск. Со стороны жителей это какая-то необразованность, извините меня», — сказал он.

Начальник управления заметил, что затопление улиц произошло из-за того, что водоотводящие каналы местами забиты или уничтожены застройкой. 

«Мы не раз всем сообщали, что у нас повышенный уровень грунтовых вод. Сейчас идёт проект, он очень сложный. Отводить воду, как она шла 30–40 лет назад, уже невозможно, нужно искать новые источники. Понятно, что кое-где, возможно, каналы забиты — здесь много причин». 

Причина-то такие осадки. И прогноз неутешительный. Наверное, придётся всем какое-то время потерпеть.

Валерий Кусков

Он подтвердил и информацию о затоплении подземных переходов. Однако, по его словам, их содержание находится на балансе Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. 

«Подтопило опять наши переходы. <...> Только что приехал один из инспекторов моих и сказал, что у помпы дети вырвали провода. Вот вопрос: зачем люди это делают? Это к поведению людей в этой ситуации», — заявил Кусков.

Как сообщал утром читатель НГС, в переходах утром был настолько высокий уровень воды, что пройти по ним было невозможно.

«В городе Обь после прошедших обильных дождей затопило знаменитые переходы. Вчера, выйдя с автобуса на остановке "Октябрьская", пришлось вызывать такси, чтобы доехать до дома, потому что через переходы не пройти никак. Воды было по пояс. Сегодня утром ситуация не изменилась и люди идут куда-то в обход и через трассу пытаются добраться до остановки», — написал читатель.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ТУАДа, подземные переходы действительно находятся на их содержании, однако их функционирование уже восстановлено — вода откачана. 

Функционирование затопленных переходов уже восстановлено — вода откачана

Функционирование затопленных переходов уже восстановлено — вода откачана

«В переходе "Рынок" украден кабель питания насоса, качающего воду. Подаём заявление, это 4-й факт хищения. Во втором переходе "Октябрьский" насос работает, просто один не справится, из-за осадков переполнено. Электроснабжение восстановили. Кабель проложили», — сообщили в пресс-службе.

Ливни в Новосибирской области идут уже несколько дней. НГС два дня подряд вёл онлайн-трансляции того, как город уходит под воду. Сегодня в Гидрометцентре рассказали, что дожди в Новосибирске побили рекорд 1952 года.

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КОММЕНТАРИИ (16)

хихи
19 июл 2019 в 16:03

А в плотной застройке кто виноват? Тоже дети? Сами жители?

Злой
19 июл 2019 в 16:13

А при чём здесь дети? Они что, сильно много писали (в смысле мочились)?

ИХТАМНЕТ
19 июл 2019 в 16:03

Уволить его надо.