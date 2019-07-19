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Художница в стиле ню Отришко выпустила откровенные открытки со своими рисунками

В коллекции 21 открытка

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Художница Анастасия Отришко выпустила открытки со своими картинами и фрагментами из них

Фото: Анастасия Отришко

Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная автопортретами в стиле ню, выпустила серию открыток со своими картинами и частями своего тела с этих картин. О сувенирах для своих поклонников рассказала корреспонденту НГС сама Анастасия Отришко.

«Выпустила 21 открытку. Там и целиком мои картины, и какие-то фрагменты с них, полюбившиеся людям. Допустим, с картины, где стоит девушка и снимает через ногу трусики, взят именно этот участок: с трусиками на коленке. С какой-то картины взят фрагмент с лицом и губами. <…> Есть и другие пикантные места, на которые первом делом обращают внимание зрители и которые часто упоминают в комментариях [под новостями]. В общем, это ноги, попа, лицо… Грудь отдельно не попала, она есть на каждой картине, но вполне возможно, что я её допечатаю тоже», — рассказала Анастасия Отришко.

Анастасия Отришко широко известна в Новосибирске своими автопортретами в стиле ню

Анастасия Отришко широко известна в Новосибирске своими автопортретами в стиле ню

Пока выпущено 250 карточек с картинами и фрагментами работ художницы. Открытки Анастасия Отришко будет раздавать на своих выставках. Первая такая акция пройдёт вечером 26 июля в лофт-парке «Подземка» на выставке эротических работ новосибирских художников «Сибирь. Ню».

Новая картина новосибирской художницы будет показана среди остальных на выставке 26 июля

Новая картина новосибирской художницы будет показана среди остальных на выставке 26 июля

Вчера НГС рассказал ещё об одной сибирячке, которая без стеснения показала широкой аудитории свои эротические портреты. 25-летняя Instagram-блогер Ксения Костюкова выставила на продажу iPhone 8+ со своими откровенными фотографиями.

Анастасия Отришко была одной из тех, кто 31 мая поднялся на сцену театра оперы и балета, чтобы вручить Народную премию НГС лучшему бизнесу города. Про неё, как и ещё про 10 героев наших публикаций, режиссёр Ирек Ибатулин снял короткое и красивое видео.

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эротикаоткрыткихудожница

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КОММЕНТАРИИ (49)

Qsy
19 июл 2019 в 15:20

А по какой причине такое внимание именно к этому художнику? Она кем-то признана как талантливый художник? Каким-то специализированным учреждением, чьё мнение является экспертным в области живописи? Или просто кому-то из редакции просто нравятся « полюбившиеся» фрагменты ее картин? Почему про других талантливых художниках Новосибирска не рассказываете? Или «на правах рекламы» указывайте...

Фото пользователя
19 июл 2019 в 15:17

Пусть продаст ей вчерашней особе с телефоном. Та сделает с ними селфи в стиле ню и наконец-то продаст свой зашарканный айфонь.

Фото пользователя
19 июл 2019 в 15:19

Зачем нам об этом знать!? 21 открытка намек понятен!хе хе