Художница в стиле ню Отришко выпустила откровенные открытки со своими рисунками

Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная автопортретами в стиле ню, выпустила серию открыток со своими картинами и частями своего тела с этих картин. О сувенирах для своих поклонников рассказала корреспонденту НГС сама Анастасия Отришко.



«Выпустила 21 открытку. Там и целиком мои картины, и какие-то фрагменты с них, полюбившиеся людям. Допустим, с картины, где стоит девушка и снимает через ногу трусики, взят именно этот участок: с трусиками на коленке. С какой-то картины взят фрагмент с лицом и губами. <…> Есть и другие пикантные места, на которые первом делом обращают внимание зрители и которые часто упоминают в комментариях [под новостями]. В общем, это ноги, попа, лицо… Грудь отдельно не попала, она есть на каждой картине, но вполне возможно, что я её допечатаю тоже», — рассказала Анастасия Отришко.

