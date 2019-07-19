Художница в стиле ню Отришко выпустила откровенные открытки со своими рисунками

Художница Анастасия Отришко выпустила открытки со своими картинами и фрагментами из них
Фото: Анастасия Отришко
Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная автопортретами в стиле ню, выпустила серию открыток со своими картинами и частями своего тела с этих картин. О сувенирах для своих поклонников рассказала корреспонденту НГС сама Анастасия Отришко.
«Выпустила 21 открытку. Там и целиком мои картины, и какие-то фрагменты с них, полюбившиеся людям. Допустим, с картины, где стоит девушка и снимает через ногу трусики, взят именно этот участок: с трусиками на коленке. С какой-то картины взят фрагмент с лицом и губами. <…> Есть и другие пикантные места, на которые первом делом обращают внимание зрители и которые часто упоминают в комментариях [под новостями]. В общем, это ноги, попа, лицо… Грудь отдельно не попала, она есть на каждой картине, но вполне возможно, что я её допечатаю тоже», — рассказала Анастасия Отришко.
Пока выпущено 250 карточек с картинами и фрагментами работ художницы. Открытки Анастасия Отришко будет раздавать на своих выставках. Первая такая акция пройдёт вечером 26 июля в лофт-парке «Подземка» на выставке эротических работ новосибирских художников «Сибирь. Ню».
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