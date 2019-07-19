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В цвет флага: у метро Новосибирска — новый логотип

Буква М теперь в зелёном кольце и подчеркнута обской волной

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Новый логотип появился на баннере на фасаде метро «Красный проспект»

Фото: читатель НГС

В новосибирском метро утвердили новый логотип — символ подземки теперь перекликается с флагом города и не будет меняться ближайшие 20 лет. 

Новый логотип на баннере у входа cо стороны магазина «Синтетика» станции «Красный проспект» заметил читатель НГС. В новосибирском метро подтвердили ребрендинг. 

«У нас действительно новый логотип разработан. Он постепенно внедряется. Главная концепция — преемственность, — рассказали в новосибирском метрополитене. — Здесь нет ничего необычного, это многие организации делают — обновляют». 

Прежний логотип был в метро последние 20 лет

Прежний логотип был в метро последние 20 лет

«В новом логотипе появился зелёный цвет и волна под буквой. Зелёный — это цвет флага города Новосибирска. Волны — это тоже элементы нашего флага, это наша река Обь», — объяснили дизайнерскую концепцию в метрополитене. 

Новый логотип утверждён на ближайшие 20 лет, так же, как и предыдущий. «Есть сроки, потому что это делается через Роспатент. Есть срок действия патента — 20 лет, он подходит к концу», — уточнили в метро. 

Логотип разработали дизайнеры метрополитена, которые занимаются вывесками и указателями. Вводить его будут постепенно, вместе с обновлением вывесок.

Недавно известный новосибирский бренд минеральная вода «Карачинская» тоже провёл ребрендинг. Производители поменяли форму бутылки и этикетку. Но новая упаковка оказалась не очень удобной, поэтому руководство компании решило вернуться к старой

Какой логотип метро вам нравится больше?

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Фывап
    19 июл 2019 в 14:12

    Сколько миллионов заплатили за разработку?

    Фото пользователя
    19 июл 2019 в 14:11

    Зачем это? Мне старый логотип больше нравился.

    Фото пользователя
    19 июл 2019 в 14:21

    Логотип метро на растянутом баннере это конечно полное дно