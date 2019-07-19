В цвет флага: у метро Новосибирска — новый логотип

В новосибирском метро утвердили новый логотип — символ подземки теперь перекликается с флагом города и не будет меняться ближайшие 20 лет.

Новый логотип на баннере у входа cо стороны магазина «Синтетика» станции «Красный проспект» заметил читатель НГС. В новосибирском метро подтвердили ребрендинг.

«У нас действительно новый логотип разработан. Он постепенно внедряется. Главная концепция — преемственность, — рассказали в новосибирском метрополитене. — Здесь нет ничего необычного, это многие организации делают — обновляют».