В цвет флага: у метро Новосибирска — новый логотип

Новый логотип появился на баннере на фасаде метро «Красный проспект»
Фото: читатель НГС
В новосибирском метро утвердили новый логотип — символ подземки теперь перекликается с флагом города и не будет меняться ближайшие 20 лет.
Новый логотип на баннере у входа cо стороны магазина «Синтетика» станции «Красный проспект» заметил читатель НГС. В новосибирском метро подтвердили ребрендинг.
«У нас действительно новый логотип разработан. Он постепенно внедряется. Главная концепция — преемственность, — рассказали в новосибирском метрополитене. — Здесь нет ничего необычного, это многие организации делают — обновляют».
«В новом логотипе появился зелёный цвет и волна под буквой. Зелёный — это цвет флага города Новосибирска. Волны — это тоже элементы нашего флага, это наша река Обь», — объяснили дизайнерскую концепцию в метрополитене.
Новый логотип утверждён на ближайшие 20 лет, так же, как и предыдущий. «Есть сроки, потому что это делается через Роспатент. Есть срок действия патента — 20 лет, он подходит к концу», — уточнили в метро.
Логотип разработали дизайнеры метрополитена, которые занимаются вывесками и указателями. Вводить его будут постепенно, вместе с обновлением вывесок.
Недавно известный новосибирский бренд минеральная вода «Карачинская» тоже провёл ребрендинг. Производители поменяли форму бутылки и этикетку. Но новая упаковка оказалась не очень удобной, поэтому руководство компании решило вернуться к старой.