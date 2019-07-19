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Развлечения

На набережной закончили монтаж гигантского колеса обозрения

70-метровый аттракцион готов к работе — его запустят после проверки московских экспертов

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Когда именно откроется колесо обозрения, в мэрии пока сказать затрудняются

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Строители закончили монтировать новое колесо обозрения на Михайловской набережной, но прокатиться на аттракционе новосибирцы смогут только после того, как его проверят эксперты.

О том, что аттракцион уже фактически готов, корреспонденту НГС сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Идёт техническая приёмка», — уточнила она.

Точную дату открытия колеса в мэрии пока не озвучивают. По словам Анны Терешковой, сейчас заканчивается первая техническая экспертиза — её проводят московские специалисты, но впереди ещё одна. 

Визуально аттракцион расположен на здании

Визуально аттракцион расположен на здании

В мэрии сообщали, что это самое большое колесо обозрения за Уралом

В мэрии сообщали, что это самое большое колесо обозрения за Уралом

Ранее городские власти планировали, что колесо обозрения заработает ко Дню города. Но позже в мэрии отказались от этой идеи и сообщили, что не будут торопить строителей. 

«Старое колесо будет демонтировано, как только заработает новое колесо», — поясняла ранее Анна Терешкова.

Также прежде она рассказывала, что это будет самое большое колесо обозрения за Уралом. А директор ООО «Круг» (инвестор проекта) Роман Казак сообщал, что точка обзора у нового колеса будет на 50 метров выше, так как прежнее колесо стоит в низине и опущено на 14 метров относительно улицы Большевистской. 

«Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента. Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет», — объяснял Роман Казак. 

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колесо обозренияМихайловская набережная

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КОММЕНТАРИИ (13)

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19 июл 2019 в 14:28

Зачем нужно это колесо? Ведь там же рядом есть уже одно.

Горожанин
19 июл 2019 в 14:32

Провинциалам будет интересно кататься на таком колесе. Им всё в диковенку. Они слаще морковки ничего не пробовали. Да и ипотека их давит.

Ириска
19 июл 2019 в 14:39

Давайте называть вещи своими именами - колесо будет визуально стоять на туалете)