На набережной закончили монтаж гигантского колеса обозрения

Строители закончили монтировать новое колесо обозрения на Михайловской набережной, но прокатиться на аттракционе новосибирцы смогут только после того, как его проверят эксперты.



О том, что аттракцион уже фактически готов, корреспонденту НГС сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.



«Идёт техническая приёмка», — уточнила она.

Точную дату открытия колеса в мэрии пока не озвучивают. По словам Анны Терешковой, сейчас заканчивается первая техническая экспертиза — её проводят московские специалисты, но впереди ещё одна.