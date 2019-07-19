На набережной закончили монтаж гигантского колеса обозрения

Когда именно откроется колесо обозрения, в мэрии пока сказать затрудняются
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Строители закончили монтировать новое колесо обозрения на Михайловской набережной, но прокатиться на аттракционе новосибирцы смогут только после того, как его проверят эксперты.
О том, что аттракцион уже фактически готов, корреспонденту НГС сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
«Идёт техническая приёмка», — уточнила она.
Точную дату открытия колеса в мэрии пока не озвучивают. По словам Анны Терешковой, сейчас заканчивается первая техническая экспертиза — её проводят московские специалисты, но впереди ещё одна.
Ранее городские власти планировали, что колесо обозрения заработает ко Дню города. Но позже в мэрии отказались от этой идеи и сообщили, что не будут торопить строителей.
«Старое колесо будет демонтировано, как только заработает новое колесо», — поясняла ранее Анна Терешкова.
Также прежде она рассказывала, что это будет самое большое колесо обозрения за Уралом. А директор ООО «Круг» (инвестор проекта) Роман Казак сообщал, что точка обзора у нового колеса будет на 50 метров выше, так как прежнее колесо стоит в низине и опущено на 14 метров относительно улицы Большевистской.
«Колесо будет визуально расположено на доме. Но это будет не более чем иллюзия, поскольку это будут два развязанных фундамента. Здание будет высотой 6 метров. Внизу будут расположены интерактивные зоны, площадки — подобного в Новосибирске нет», — объяснял Роман Казак.