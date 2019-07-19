Несколько десятков камер появятся на перекрёстках под Новосибирском

Новые камеры появятся на перекрёстках у городов и посёлков области
Фото: Александр Ощепков / НГС
«Сибуправтодор» объявил закупку на размещение 31 комплекса видеофиксации — они появятся на перекрёстках в городах и посёлках области.
Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок вчера, 18 июля. Согласно документам, всего на установку 31 комплекса планируется потратить 123 миллиона рублей.
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Сибирь», новые камеры разместят на участках дорог со сменным количеством полос и там, где пересекаются автомобильные дороги в населённых пунктах.
«Это перекрестки со сменным количеством полос движения и места пересечений автомобильных дорог в одном уровне в границах населенных пунктов по Новосибирской области», — объяснили в пресс-службе.
Новые камеры появятся на трассах:
- Р-254 «Иртыш» — в Оби, Прокудском, Татарске, Барабинске и Чулыме;
- Р-255 «Сибирь» — в Мошково, Кошево, Вороново и Болотном;
- Р-256 «Чуйский тракт» — в Бердске, Евсино, Линёво, Керамкомбинате и Безменово;
- кроме того, несколько камер установят на Северном обходе у посёлков Рыбачий, Садовый и на развязке Пашино.
17 июля министерство транспорта Новосибирской области рассказало, где появятся новые камеры фото- видеофиксации ПДД в самом Новосибирске. Их установят в центре города на оживлённых перекрёстках.