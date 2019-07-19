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Дороги и транспорт

Несколько десятков камер появятся на перекрёстках под Новосибирском

На их установку потратят 123 миллиона рублей

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Новые камеры появятся на перекрёстках у городов и посёлков области

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сибуправтодор» объявил закупку на размещение 31 комплекса видеофиксации — они появятся на перекрёстках в городах и посёлках области.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок вчера, 18 июля. Согласно документам, всего на установку 31 комплекса планируется потратить 123 миллиона рублей. 

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Сибирь», новые камеры разместят на участках дорог со сменным количеством полос и там, где пересекаются автомобильные дороги в населённых пунктах.

«Это перекрестки со сменным количеством полос движения и места пересечений автомобильных дорог в одном уровне в границах населенных пунктов по Новосибирской области», — объяснили в пресс-службе.

Новые камеры появятся на трассах:

  • Р-254 «Иртыш» — в Оби, Прокудском, Татарске, Барабинске и Чулыме;
  • Р-255 «Сибирь» — в Мошково, Кошево, Вороново и Болотном;
  • Р-256 «Чуйский тракт» — в Бердске, Евсино, Линёво, Керамкомбинате и Безменово;
  • кроме того, несколько камер установят на Северном обходе у посёлков Рыбачий, Садовый и на развязке Пашино.

17 июля министерство транспорта Новосибирской области рассказало, где появятся новые камеры фото- видеофиксации ПДД в самом Новосибирске. Их установят в центре города на оживлённых перекрёстках

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