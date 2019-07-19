Несколько десятков камер появятся на перекрёстках под Новосибирском

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Сибирь», новые камеры разместят на участках дорог со сменным количеством полос и там, где пересекаются автомобильные дороги в населённых пунктах.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок вчера, 18 июля. Согласно документам, всего на установку 31 комплекса планируется потратить 123 миллиона рублей.

«Сибуправтодор» объявил закупку на размещение 31 комплекса видеофиксации — они появятся на перекрёстках в городах и посёлках области.

«Это перекрестки со сменным количеством полос движения и места пересечений автомобильных дорог в одном уровне в границах населенных пунктов по Новосибирской области», — объяснили в пресс-службе.

Новые камеры появятся на трассах:

Р-254 «Иртыш» — в Оби, Прокудском, Татарске, Барабинске и Чулыме;

Р-255 «Сибирь» — в Мошково, Кошево, Вороново и Болотном;

Р-256 «Чуйский тракт» — в Бердске, Евсино, Линёво, Керамкомбинате и Безменово;

кроме того, несколько камер установят на Северном обходе у посёлков Рыбачий, Садовый и на развязке Пашино.

17 июля министерство транспорта Новосибирской области рассказало, где появятся новые камеры фото- видеофиксации ПДД в самом Новосибирске. Их установят в центре города на оживлённых перекрёстках.