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Криминал

На завод под Новосибирском пришли следователи

На месте работают силовики в масках

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Очевидцы говорят, что на месте идут обыски

Фото: Стас Соколов

Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман» под Новосибирском начали работу следователи.

НГС рассказывает о происходящем в режиме онлайн.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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19 июл 2019 в 11:45

в стране где нет право на неприкосновенность собственности , хорошей жизни не будет ни когда

димон
19 июл 2019 в 12:21

НГС как вентилятор для какахометов, новость ни о чем, что мы знаем следователи и силовики работают на гурмане,ВСЕ, в коментариях жизнь плохая, нас травят, кругом взяточники, государство мягко выражаясь никакое)

мамасита
19 июл 2019 в 11:41

Чекисты зарабатывают на отдых в Крыму?