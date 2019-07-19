На завод под Новосибирском пришли следователи

Очевидцы говорят, что на месте идут обыски
Фото: Стас Соколов
Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман» под Новосибирском начали работу следователи.
НГС рассказывает о происходящем в режиме онлайн.
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На месте работают силовики в масках
Очевидцы говорят, что на месте идут обыски
Фото: Стас Соколов
Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман» под Новосибирском начали работу следователи.
НГС рассказывает о происходящем в режиме онлайн.
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в стране где нет право на неприкосновенность собственности , хорошей жизни не будет ни когда
НГС как вентилятор для какахометов, новость ни о чем, что мы знаем следователи и силовики работают на гурмане,ВСЕ, в коментариях жизнь плохая, нас травят, кругом взяточники, государство мягко выражаясь никакое)
Чекисты зарабатывают на отдых в Крыму?