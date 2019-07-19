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Взялись за пельмешки: на завод «Сибирский Гурман» приехал СОБР

На месте дежурят следователи — однако фабрика не остановила работу

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Силовики сегодня утром пришли на производство

Сегодня  утром 19 июля на завод «Сибирский Гурман» под Новосибирском пришли следователи.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на месте также работают сотрудники органов в масках.

Корреспонденты НГС поговорили с несколькими людьми, которые выходили с территории - все они говорят, что не имеют отношения к «Сибирскому Гурману», а приходили в другие компании на территории. О работе силовиков они ничего не знают 

С территории выпустили тёмный микроавтобус «Форд», занавешенный шторками. Внутри корреспондент НГС заметила людей в форме.

При этом на территорию продолжают  пускать транспорт — при корреспондентах НГС запустили фуру.

Сейчас перед корреспондентами НГС закрыли двери проходной. Охрана уверяет, что информация, которая появилось о происходящем в соцсетях, — ложная.

Перед корреспондентами закрыли дверь проходной

Перед корреспондентами закрыли дверь проходной

Сначала проходная&nbsp; была открыта

Сначала проходная  была открыта

Корреспондентов НГС на территорию завода не пропускают.

Через проходную спокойно проходят сотрудники  — за ней работают и другие компании, кроме «Сибирского Гурмана».

Корреспонденты передают с места, что вокруг производства спокойно, машин силовиков не видно.

Сотрудник фирменного магазина рассказал на месте корреспонденту НГС, что идёт какая-то проверка, но подробности не известны. При этом предприятие закрыто.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что сотрудники полиции проводят на месте оперативно-разыскные мероприятия.

Работа спецслужб на «Сибирском гурмане»

В распоряжении редакции НГС появилось видео, на котором видно, как сотрудники пытаются открыть закрытую дверь. Для этого они используют лом.

По сообщению очевидца, следователи завели уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов). В зависимости от части эта статья предполагает наказание в виде штрафа до 300 или 500 тысяч рублей или в виде лишения свободы до 2 или 6 лет.

В распоряжении редакции НГС появилось видео, на котором видно, как сотрудники пытаются открыть закрытую дверь

В распоряжении редакции НГС появилось видео, на котором видно, как сотрудники пытаются открыть закрытую дверь

Как уточняет очевидица, сейчас на месте заводе около 15 сотрудников спецслужб. «Работает СК, также МВДшники и СОБР», — написала она.

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментарий «Сибирского гурмана». По горячей линии отвечает робот, который говорит, что в компании не могут ответить на звонок. По внутренним номерам автоматический помощник просит указать нужный отдел, однако при выборе любого из отделов звонок сбрасывается.

Как сообщает очевидица, о происшествии она узнала от знакомого. 

«Обыски начались в 6 утра, производство встало. При заходе сломали шлагбаум. Рабочие, порядка 800 человек, не могут попасть на производство. Продукция тоже стоит, более 100 тонн полуфабрикатов не могут покинуть завод. Сейчас тут жарко», — написала она корреспонденту НГС.

В Следственном управлении СК РФ по НСО корреспонденту подтвердили, что на месте сейчас работают следователи.

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КОММЕНТАРИИ (117)

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19 июл 2019 в 11:31

А это легальный обыск ? Или опять очередная банда правоохранителей ? Вон в новостях то банду ФСБ-шников задержали, то еще чего... Уже непонятно, от кого нужно защищаться - от преступников или от правоохранителей...

мамасита
19 июл 2019 в 11:28

Чекисты на отпуск в Крыму зарабатывают.

19 июл 2019 в 11:29

Поддержка бизнеса во всей красе.