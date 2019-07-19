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Милота

Спасённого новорождённого зайчонка, которого сбила машина, отправят жить в Москву

У него была сломана задняя лапа и пострадал глаз

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Теперь зайчонка отправят жить в Москву

Фото: Центр реабилитации диких животных

Новосибирские волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) спасли зайчонка, которого сбила машина — его отправят жить в Москву.

10 июля зайца сбила машина. Нашедшие сбитое животное новосибирцы сами оплатили услуги ветеринара. После этого ветеринары сообщили, что новорождённый зайчонок сильно пострадал — у него была сломана задняя лапа и был повреждён глаз.

«На данный момент мы приводим <...> зайчонка в более стабильное состояние и будем отправлять <...> [его] в московский "Дом зайца", где малыш, попавший под автомобиль, останется жить навсегда в компании невыпускных собратьев», — рассказывают волонтёры.

В центре отмечают, что несмотря на ужасное состояние пострадавшего животного, постепенно ему становилось всё лучше — судороги прошли, перестала заваливаться голова, он начал сидеть и хорошо питаться. Только после этого его решили прооперировать. 

«Даже бельмо, образовавшееся в следствии сильного удара, стало уменьшаться. Как только ушастый начал изучать окружающий мир и пробовать себя в забегах на трёх лапах — было решено оперировать. Сейчас заяц продолжает активно набирать вес и получает необходимые медикаменты, питание и уход. А мы надеемся на его скорейшее выздоровление», — резюмируют в ЦРДЖ.

Ранее НГС рассказывал о судьбе другого дикого зайца: в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники «Сибирской генерирующей компании» нашли зайчонка и несколько птенцов трясогузки. Судьба малышей оказалась счастливой — сотрудники СГК начали подкармливать и следить за найденными животными, чтобы другие рабочие случайно им не навредили. 

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
19 июл 2019 в 12:29

Маразм крепчал..рукалицо

Qwerty
19 июл 2019 в 12:26

"Отправят жить в Москву". Неплохо придумали. Звучит примерно как отмазка про отца-космонавта.

Соседи
19 июл 2019 в 12:37

А зачем в Москву,для дальнейшего лечения и операции,или в какой-нибудь частный питомник,где над ним будут опыты всякие делать? НГС вы уж достоверно узнайте куда его отправляют и что там из зверей делают?? Есть такие питомники в столице(и в подмосковье),что со всех шкуры снимают,а потом выдают из них всякие шубы и мехизделия по ценам бриликов. Если он уже идет на поправку ,не лучше ли в наш зоопарк к зайчикам его поселить и наблюдение установить...?! Боимся мы за него, т.к.знаем про Москву точно...