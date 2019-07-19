Спасённого новорождённого зайчонка, которого сбила машина, отправят жить в Москву

«На данный момент мы приводим <...> зайчонка в более стабильное состояние и будем отправлять <...> [его] в московский "Дом зайца", где малыш, попавший под автомобиль, останется жить навсегда в компании невыпускных собратьев», — рассказывают волонтёры.

10 июля зайца сбила машина. Нашедшие сбитое животное новосибирцы сами оплатили услуги ветеринара. После этого ветеринары сообщили, что новорождённый зайчонок сильно пострадал — у него была сломана задняя лапа и был повреждён глаз .

В центре отмечают, что несмотря на ужасное состояние пострадавшего животного, постепенно ему становилось всё лучше — судороги прошли, перестала заваливаться голова, он начал сидеть и хорошо питаться. Только после этого его решили прооперировать.

«Даже бельмо, образовавшееся в следствии сильного удара, стало уменьшаться. Как только ушастый начал изучать окружающий мир и пробовать себя в забегах на трёх лапах — было решено оперировать. Сейчас заяц продолжает активно набирать вес и получает необходимые медикаменты, питание и уход. А мы надеемся на его скорейшее выздоровление», — резюмируют в ЦРДЖ.

Ранее НГС рассказывал о судьбе другого дикого зайца: в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники «Сибирской генерирующей компании» нашли зайчонка и несколько птенцов трясогузки. Судьба малышей оказалась счастливой — сотрудники СГК начали подкармливать и следить за найденными животными, чтобы другие рабочие случайно им не навредили.

