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Сибиряк пошёл купаться ночью в Оби и пропал — через неделю его тело нашли дети у Бугринского моста

Дети зацепили утонувшего блесной, когда рыбачили

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Из Оби выловили тело молодого человека, который утонул неделю назад

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске возле Бугринского моста выловили тело утонувшего молодого человека — он пропал неделю назад.

«В районе Бугринского моста рыбачили дети. Они бросали блесну в воду и в какой-то момент зацепили что-то тяжёлое. Увидев всплывающий из воды труп, они испугались, побросали снасти и с криками побежали от берега к взрослым, которые уже и позвонили в полицию», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Информация о том, что тело нашли, поступила в МАСС — на поиски вышел катер со спасателями.

Тело 28-летнего мужчины спасатели нашли и вывезли на берег, а затем передали полицейским. Оказалось, что мужчина утонул почти неделю назад.

«В ночь с воскресенья на понедельник двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения пришли на берег реки Обь в районе Бугринского моста. Один из них решил искупаться, при этом молодой человек снял только обувь. В одежде и с сумкой он зашёл в воду и не вернулся», — передают спасатели

Это был не единственный человек, который утонул на прошлых выходных — в субботу, кроме него, погибли на воде три человека.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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19 июл 2019 в 11:05

Мама, мама, наши сети притащили мертвеца

789456
19 июл 2019 в 11:02

Нормально так порыбачили, килограмм на восемьдесят наверное улова было!

Гость
19 июл 2019 в 11:05

Мутная история ,ладно одетый но с сумкой то зачем ,стоит друга с кем был допросить более тщательно