Сибиряк пошёл купаться ночью в Оби и пропал — через неделю его тело нашли дети у Бугринского моста

Информация о том, что тело нашли, поступила в МАСС — на поиски вышел катер со спасателями.

«В районе Бугринского моста рыбачили дети. Они бросали блесну в воду и в какой-то момент зацепили что-то тяжёлое. Увидев всплывающий из воды труп, они испугались, побросали снасти и с криками побежали от берега к взрослым, которые уже и позвонили в полицию», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Тело 28-летнего мужчины спасатели нашли и вывезли на берег, а затем передали полицейским. Оказалось, что мужчина утонул почти неделю назад.

«В ночь с воскресенья на понедельник двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения пришли на берег реки Обь в районе Бугринского моста. Один из них решил искупаться, при этом молодой человек снял только обувь. В одежде и с сумкой он зашёл в воду и не вернулся», — передают спасатели

Это был не единственный человек, который утонул на прошлых выходных — в субботу, кроме него, погибли на воде три человека.