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Происшествия

Водитель «Газели» погиб в столкновении с грузовиком на Северном обходе

Происшествие случилось в 60 километрах от Новосибирска

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На месте ДТП работают автоинспекторы

Фото:

Госавтоинспекция Новосибирской области

Сегодня утром, 19 июля, водитель «Газели» погиб в ДТП на Северном обходе в Новосибирской области.

Происшествие с участием «Газели» и другого грузовика случилось в 6:20 в Мошковском районе, рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области.

«Неустановленный водитель, <...> управляя автомобилем "Газель", двигался по Северному обходу со стороны города Кемерова в сторону Новосибирска и на 59-м километре 500-м метре совершил столкновение с автомобилем <...> с полуприцепом под управлением водителя 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении», — описали ситуацию в Госавтоинспекции.

По её данным, в ДТП погиб водитель «Газели». На месте работают инспекторы ДПС — они выясняют все обстоятельства аварии.

Дополнение: После публикации новости в региональном управлении ГИБДД уточнили, что погибшему водителю 46 лет. 

По информации автоинспекторов, водитель «Газели» столкнулся с ехавшей впереди фурой&nbsp;DAF

По информации автоинспекторов, водитель «Газели» столкнулся с ехавшей впереди фурой DAF

В прошлом месяце смертельное ДТП случилось на Ордынской трассе в Новосибирском районе: в столкновении с грузовиком погиб 83-летний водитель «Оки».

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КОММЕНТАРИИ (20)

789456
19 июл 2019 в 10:16

В Мошковском районе или Северном объезде?

Фото пользователя
19 июл 2019 в 10:13

Какой ещё обход - там тротуаров-то нет, не то что четырёхполосок с разделителями, и это главная трасса РФ! За столько-то богатых нефтяных лет не осилили.

Фото пользователя
19 июл 2019 в 10:11

Не обходе, а объезде. Это в Омске обходы.