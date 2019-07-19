Водитель «Газели» погиб в столкновении с грузовиком на Северном обходе

На месте ДТП работают автоинспекторы
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Госавтоинспекция Новосибирской области
Сегодня утром, 19 июля, водитель «Газели» погиб в ДТП на Северном обходе в Новосибирской области.
Происшествие с участием «Газели» и другого грузовика случилось в 6:20 в Мошковском районе, рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области.
«Неустановленный водитель, <...> управляя автомобилем "Газель", двигался по Северному обходу со стороны города Кемерова в сторону Новосибирска и на 59-м километре 500-м метре совершил столкновение с автомобилем <...> с полуприцепом под управлением водителя 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении», — описали ситуацию в Госавтоинспекции.
По её данным, в ДТП погиб водитель «Газели». На месте работают инспекторы ДПС — они выясняют все обстоятельства аварии.
Дополнение: После публикации новости в региональном управлении ГИБДД уточнили, что погибшему водителю 46 лет.
В прошлом месяце смертельное ДТП случилось на Ордынской трассе в Новосибирском районе: в столкновении с грузовиком погиб 83-летний водитель «Оки».