Водитель «Газели» погиб в столкновении с грузовиком на Северном обходе

Сегодня утром, 19 июля, водитель «Газели» погиб в ДТП на Северном обходе в Новосибирской области.

Происшествие с участием «Газели» и другого грузовика случилось в 6:20 в Мошковском районе, рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области.

«Неустановленный водитель, <...> управляя автомобилем "Газель", двигался по Северному обходу со стороны города Кемерова в сторону Новосибирска и на 59-м километре 500-м метре совершил столкновение с автомобилем <...> с полуприцепом под управлением водителя 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении», — описали ситуацию в Госавтоинспекции.