Чёрный внедорожник врезался в дерево на Богдана Хмельницкого

Утром 19 июля на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска внедорожник врезался в дерево.

Происшествие случилось рядом с ЛДС «Сибирь». Водитель Mitsubishi L200 въехал в деревья: снёс одно из них и взял на таран другое, сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».



«На месте сейчас экипаж ГИБДД. Никто не пострадал», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Два дня назад водитель грузовика Isuzu NQR въехал в светофор на улице Станционной. Машина получила серьёзные повреждения, а светофор хоть и накренился, но продолжал работать.