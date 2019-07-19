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Чёрный внедорожник врезался в дерево на Богдана Хмельницкого

На место аварии приехали автоинспекторы

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Почему внедорожник занесло на газон с деревьями, пока неизвестно 

Фото: vk.com/act54

Утром 19 июля на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска внедорожник врезался в дерево. 

Происшествие случилось рядом с ЛДС «Сибирь». Водитель Mitsubishi L200 въехал в деревья: снёс одно из них и взял на таран другое, сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».


«На месте сейчас экипаж ГИБДД. Никто не пострадал», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Два дня назад водитель грузовика Isuzu NQR въехал в светофор на улице Станционной. Машина получила серьёзные повреждения, а светофор хоть и накренился, но продолжал работать. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

ыыы
19 июл 2019 в 09:22

Ему за незаконную вырубку предъявят?

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19 июл 2019 в 09:19

Смех в зале.

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19 июл 2019 в 09:14

я так понимаю весь в красненьком водила