Над Сибирью сгустился туман: в Новосибирске сели летевшие мимо самолёты

Сегодня утром несколько самолётов, летевших из Москвы в Кемерово и Томск, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в Новосибирске внепланово приземлились Boeing 737 авиакомпании «Победа» и Airbus «Аэрофлота», которые летели из Москвы в Кемерово, а также Airbus «Уральских авиалиний» и Airbus авиакомпании S7 Airlines, летевшие из столицы в Томск.

В Толмачёво корреспонденту НГС подтвердили, что внеплановая посадка рейсов, летевших в Кемерово и Томск, связана с метеоусловиями в аэропортах назначения.