Над Сибирью сгустился туман: в Новосибирске сели летевшие мимо самолёты

Туман, окутавший Томск, помешал приземлиться утренним самолётам — им пришлось сесть в Новосибирске
Фото: Юлия Шипицина / НГС
Сегодня утром несколько самолётов, летевших из Москвы в Кемерово и Томск, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в Новосибирске внепланово приземлились Boeing 737 авиакомпании «Победа» и Airbus «Аэрофлота», которые летели из Москвы в Кемерово, а также Airbus «Уральских авиалиний» и Airbus авиакомпании S7 Airlines, летевшие из столицы в Томск.
В Толмачёво корреспонденту НГС подтвердили, что внеплановая посадка рейсов, летевших в Кемерово и Томск, связана с метеоусловиями в аэропортах назначения.
«У нас туман. Три московских самолёта в Новосибирск отправлены», — сообщили в аэропорту Томска.
Дозвониться до справочной кемеровского аэропорта корреспонденту НГС пока не удалось.
Накануне утром густой туман накрыл и Новосибирск: некоторые здания были едва различимы сквозь дымку.