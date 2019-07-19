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Дороги и транспорт

Над Сибирью сгустился туман: в Новосибирске сели летевшие мимо самолёты

Непогода помешала нескольким рейсам долететь до аэропортов назначения

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Туман, окутавший Томск, помешал приземлиться утренним самолётам — им пришлось сесть в Новосибирске

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Сегодня утром несколько самолётов, летевших из Москвы в Кемерово и Томск, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, в Новосибирске внепланово приземлились Boeing 737 авиакомпании «Победа» и Airbus «Аэрофлота», которые летели из Москвы в Кемерово, а также Airbus «Уральских авиалиний» и Airbus авиакомпании S7 Airlines, летевшие из столицы в Томск. 

В Толмачёво корреспонденту НГС подтвердили, что внеплановая посадка рейсов, летевших в Кемерово и Томск, связана с метеоусловиями в аэропортах назначения. 

«У нас туман. Три московских самолёта в Новосибирск отправлены», — сообщили в аэропорту Томска.

Дозвониться до справочной кемеровского аэропорта корреспонденту НГС пока не удалось.

Накануне утром густой туман накрыл и Новосибирск: некоторые здания были едва различимы сквозь дымку.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Карпенко
19 июл 2019 в 08:57

Хорошо что у нас новая всепогодная взлетная линия.