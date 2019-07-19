Владимир Путин назначил нового судью в Новосибирской области

«Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Новосибирской области председателем Ленинского районного суда г. Новосибирска Фетисову Елену Александровну», — говорится в тексте указа.

«Назначить <…> судьей Искитимского районного суда Есипова Дениса Игоревича», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность судьи Искитимского районного суда. Приказ об этом вышел в четверг, 18 июля.

До этого Елена Фетисова шесть лет занимала должность ту же должность в Ленинском суде.

Ранее президент России присвоил почётные звания двум учителям в Новосибирской области — преподавателю истории и обществознания из гимназии №1 и учителю немецкого языка из Краснозёрского района.