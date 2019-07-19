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Владимир Путин назначил нового судью в Новосибирской области

Президент подписал указ 18 июля

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Также глава государства назначил председателя одного из районных судов Новосибирска

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность судьи Искитимского районного суда. Приказ об этом вышел в четверг, 18 июля. 

«Назначить <…> судьей Искитимского районного суда Есипова Дениса Игоревича», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Владимир Путин назначил председателя Ленинского районного суда.

«Назначить на 6-летний срок полномочий <...> в Новосибирской области председателем Ленинского районного суда г. Новосибирска Фетисову Елену Александровну», — говорится в тексте указа.

До этого Елена Фетисова шесть лет занимала должность ту же должность в Ленинском суде.

Ранее президент России присвоил почётные звания двум учителям в Новосибирской области — преподавателю истории и обществознания из гимназии №1 и учителю немецкого языка из Краснозёрского района.

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