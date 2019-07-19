19 июля пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 0/10
usd 62.83
eur 70.61
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 0/10
usd 62.83
eur 70.61

Все новости

Все новости
Происшествия

Надел и побежал: в Новосибирске полиция разыскивает подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

Продавщица не смогла его догнать

Поделиться

814
6 Обсудить

Мужчина примерял украшения, а потом решил бежать

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске на улице Мичурина, недалеко от Центрального рынка, неизвестный мужчина ограбил ювелирный магазин и убежал. Об инциденте, который произошёл в среду, 17 июля, в редакцию НГС сообщил читатель.

По его словам, мужчина стоял у витрины и примерял ювелирные изделия: браслет, перстень и цепочку. 

«Он надел это всё, немного постоял, а потом побежал к выходу. Продавщица побежала за ним, но потом вернулась, не догнала», — рассказал он.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили, пояснив, что мужчина объявлен в розыск. Подробную информацию о происшествии в ведомстве пообещали дать позднее.

В середине июля полиция объявляла в розыск преступника, который пришёл грабить офис микрозаймов в медицинской маске.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Ограблениеограбление ювелирных

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
19 июл 2019 в 01:43

Должны найти лодыря... в СССР без всяких видео камер сыщики и не такие преступления раскрывали...

Фото пользователя
19 июл 2019 в 01:42

Лодырь цыган...

19 июл 2019 в 01:32

Думаю, что он уже в автобусе, который едет по территории соседнего государства