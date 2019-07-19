Надел и побежал: в Новосибирске полиция разыскивает подозреваемого в ограблении ювелирного магазина

В Новосибирске на улице Мичурина, недалеко от Центрального рынка, неизвестный мужчина ограбил ювелирный магазин и убежал. Об инциденте, который произошёл в среду, 17 июля, в редакцию НГС сообщил читатель.

По его словам, мужчина стоял у витрины и примерял ювелирные изделия: браслет, перстень и цепочку.

«Он надел это всё, немного постоял, а потом побежал к выходу. Продавщица побежала за ним, но потом вернулась, не догнала», — рассказал он.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили, пояснив, что мужчина объявлен в розыск. Подробную информацию о происшествии в ведомстве пообещали дать позднее.