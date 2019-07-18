Ушли под воду: очередной ливень затопил город под Новосибирском

Вечером в четверг, 18 июля, в Новосибирске и области прошёл очередной ливень. Жители города Обь сообщили о том, что их город сильно затопило.

«У нас как в 16:30 начался сильнейший ливень, так льёт и льёт, и не прекращает. Топит и подвалы, и дома, и магазины. Ливнёвки не работают. По колено буквально воды. Просто всё затопило. <…> Во дворе у нас просто озеро. <…> К магазинам не подойти, к аптекам не подойти. Там выше колена. Тут просто ливнёвка не работает. Это район больницы как раз, Обская городская», — рассказала корреспонденту НГС жительница Оби Елена.