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Город

Ушли под воду: очередной ливень затопил город под Новосибирском

Жители Оби жалуются на неработающие ливнёвки

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Жители Оби не могут выйти из подъездов

Фото: читательница НГС

Вечером в четверг, 18 июля, в Новосибирске и области прошёл очередной ливень. Жители города Обь сообщили о том, что их город сильно затопило.

«У нас как в 16:30 начался сильнейший ливень, так льёт и льёт, и не прекращает. Топит и подвалы, и дома, и магазины. Ливнёвки не работают. По колено буквально воды. Просто всё затопило. <…> Во дворе у нас просто озеро. <…> К магазинам не подойти, к аптекам не подойти. Там выше колена. Тут просто ливнёвка не работает. Это район больницы как раз, Обская городская», — рассказала корреспонденту НГС жительница Оби Елена.

Жители сообщают, что в некоторых местах уровень воды выше колена

Жители сообщают, что в некоторых местах уровень воды выше колена

Также, по словам женщины, во всём городе полностью отключилось электричество на полчаса. Но его быстро дали.

Из-за воды не видно асфальта

Из-за воды не видно асфальта

Во всём городе на полчаса выключался свет

Во всём городе на полчаса выключался свет

Тротуар закончился

Тротуар закончился

В городе затопило переход ля пешеходов. Теперь им нельзя воспользоваться.

Ливни в Новосибирской области идут уже несколько дней. НГС два дня подряд вёл онлайн-трансляции того, как город уходит под воду. Сегодня в Гидрометцентре рассказали, что дожди в Новосибирске побили рекорд 1952 года.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Шурик
18 июл 2019 в 22:45

А куда мэр Обиделся смотрит? Или у него с Локтем одна ливневка на двоих?

Вовчик1955
18 июл 2019 в 22:45

Мне все ровно. Завтра отдыхаю. Пойду с утра за беленькой. Хорошо что супермаркет в доме прям.

Фото пользователя
18 июл 2019 в 22:43

Тссс.. Завтра утром в 4.00 выход в лес. За белыми, маленькими. Тсссс....