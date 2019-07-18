Мэрия разрешила построить спортивный комплекс высотой 21 метр неподалёку от сквера в Академгородке

Мэрия Новосибирска разрешила построить спортивный комплекс неподалёку от сквера на Демакова
Фото: Александр Ощепков
Мэрия Новосибирска разрешила построить четырёхэтажный спортивный комплекс неподалёку от сквера на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ».
Разрешение на строительство спорткомплекса на улице Российская, 3/2 выдано мэрией Новосибирска 16 июля. Участок застраивает компания «Медпарк». По информации базы данных «Контур.Фокус», директором «Медпарка» является Николай Лукьяшко, который также владеет компаниями по производству пива и торговле напитками.
Как указано в тексте разрешения, здание будет четырёхэтажным, его высота будет достигать почти 21 метра. Предполагается, что здание будет вмешать до 500 человек.
В начале июля стало известно, что жители Советского района Новосибирска определились, на какие деньги будет построен сквер на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ». Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок.