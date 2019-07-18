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Недвижимость

Мэрия разрешила построить спортивный комплекс высотой 21 метр неподалёку от сквера в Академгородке

Предполагается, что он сможет вместить до 500 человек

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Мэрия Новосибирска разрешила построить спортивный комплекс неподалёку от сквера на Демакова

Фото: Александр Ощепков

Мэрия Новосибирска разрешила построить четырёхэтажный спортивный комплекс неподалёку от сквера на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ».

Разрешение на строительство спорткомплекса на улице Российская, 3/2 выдано мэрией Новосибирска 16 июля. Участок застраивает компания «Медпарк». По информации базы данных «Контур.Фокус», директором «Медпарка» является Николай Лукьяшко, который также владеет компаниями по производству пива и торговле напитками.

Участок застраивает компания «Медпарк»

Участок застраивает компания «Медпарк»

Как указано в тексте разрешения, здание будет четырёхэтажным, его высота будет достигать почти 21 метра. Предполагается, что здание будет вмешать до 500 человек.

В начале июля стало известно, что жители Советского района Новосибирска определились, на какие деньги будет построен сквер на углу улиц Российской и Демакова в микрорайоне «Щ». Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Хохот
18 июл 2019 в 22:14

Спешите видеть как Локоть торгует землей при любом удобном случае! Стыдно должно быть, товарищ Локоть, очень стыдно!

Фарид
18 июл 2019 в 22:14

Чего еще ждать от мэра древоненавистника? Какой еще сквер? Там же деревья посадить за бюджетные деньги надо, а тут еще от застройщика копеечка перепадет.

Фото пользователя
18 июл 2019 в 22:11

Вроде шли разговоры, что там будет сквер. С чего вдруг мэрия дает разрешение на строительство здания?