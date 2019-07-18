«Решили не подавать»: в СИМОРе рассказали подробности лишения аккредитации

В Сибирском институте международных отношений и регионоведения рассказали, почему вуз лишился аккредитации: руководство решило не подавать документы на её продление.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в СИМОРе по телефону, указанному на главной странице сайта вуза.

«Вуз ничего не лишён, вуз просто не подавал на аккредитацию, мы решили не подавать, аккредитация просто не проходила. Да, окончилась. Ничего я вам прокомментировать не могу. Я только могу вам пояснять по программам подготовки, по доп. образованию, по дистанционному обучению», — сказали в вузе.