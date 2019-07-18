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    30 мая 2019

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Образование

«Решили не подавать»: в СИМОРе рассказали подробности лишения аккредитации

85 студентов-очников будут доучиваться в НГУЭУ

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Руководство решило не подавать документы на продление государственной аккредитации

Фото: Екатерина Калиневич

В Сибирском институте международных отношений и регионоведения рассказали, почему вуз лишился аккредитации: руководство решило не подавать документы на её продление.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в СИМОРе по телефону, указанному на главной странице сайта вуза. 

«Вуз ничего не лишён, вуз просто не подавал на аккредитацию, мы решили не подавать, аккредитация просто не проходила. Да, окончилась. Ничего я вам прокомментировать не могу. Я только могу вам пояснять по программам подготовки, по доп. образованию, по дистанционному обучению», — сказали в вузе.

Вуз подавал документы на аккредитацию в 2013 году — документ выдавался сроком на шесть лет. СИМОР получал право обучать студентов по 4 направлениям. 

О том, то СИМОР лишился государственной аккредитации, стало известно вчера, 17 июля. Тогда же в Новосибирском государственном университете экономики и управления сообщили, что 85 студентов-очников будут доучиваться у них.

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КОММЕНТАРИИ (4)

.Точняк..
18 июл 2019 в 21:17

Работаю в чопе дворником, и то требовали диплом о высшем образовании. Сейчас высшее обращование фактически обящательное, без него уже никуда не берут.

Вредина
18 июл 2019 в 21:17

А чо это на новости о СИМОРЕ делает Мальцевская аудитория НГУ?

.Точняк...
18 июл 2019 в 20:38

Мне кажется что сейчас высшего образования не имеют только гастеры в клининге...