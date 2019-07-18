«Решили не подавать»: в СИМОРе рассказали подробности лишения аккредитации

Руководство решило не подавать документы на продление государственной аккредитации
Фото: Екатерина Калиневич
В Сибирском институте международных отношений и регионоведения рассказали, почему вуз лишился аккредитации: руководство решило не подавать документы на её продление.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в СИМОРе по телефону, указанному на главной странице сайта вуза.
«Вуз ничего не лишён, вуз просто не подавал на аккредитацию, мы решили не подавать, аккредитация просто не проходила. Да, окончилась. Ничего я вам прокомментировать не могу. Я только могу вам пояснять по программам подготовки, по доп. образованию, по дистанционному обучению», — сказали в вузе.
Вуз подавал документы на аккредитацию в 2013 году — документ выдавался сроком на шесть лет. СИМОР получал право обучать студентов по 4 направлениям.
О том, то СИМОР лишился государственной аккредитации, стало известно вчера, 17 июля. Тогда же в Новосибирском государственном университете экономики и управления сообщили, что 85 студентов-очников будут доучиваться у них.