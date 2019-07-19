Синоптики пообещали новосибирцам дождливые выходные

Синоптики считают, что в ближайшие дни погода в Новосибирске останется дождливой, местами возможны грозы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце недели: дожди в регионе будут лить и на выходных.
По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, практически над Новосибирской областью расположился центр высотного малоподвижного циклона. Это приводит к мощной кучево-дождевой облачности и дождям.
«Мы полагаем, что в ближайшие три дня циклон далеко не отойдёт, будет бороздить территорию юга Западной Сибири. Центр будет смещаться несущественно, поэтому осадки, грозы, ливни, даже кое-где град (в Томской области и Алтайском крае. — Прим. ред.) вполне вероятны в ближайшие сутки. Мы полагаем, что возможны сильные дожди, то есть больше 15 миллиметров за полусутки. 20–21 [июля] более вероятны уже осадки умеренные, то есть до 15 миллиметров. При грозах возможны порывы ветра силой до 15 метров в секунду», — сообщил Ренад Ягудин.
Он уточнил, что температура в конце недели при этом будет «достаточно умеренной». По ночам в Новосибирской области ожидается от +11 до +17 градусов, днём — от +22 до +28.
В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +22…+24 градуса. Временами возможен дождь, местами гроза.
В субботу, 20 июля, в городе ожидается +15…+17 градусов ночью и +23…+25 градусов днём. Ночью вероятен небольшой, а днём умеренный дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу.
В воскресенье, 21 июля, ночная температура в Новосибирске будет на уровне +14…+16 градусов. Днём, как и накануне, ожидается +23…+25. Временами будет идти небольшой дождь, местами прогремят грозы.
Пасмурная погода в Новосибирске держится уже несколько дней. Дождь, прошедший в Советском районе 17 июля, даже побил рекорд 67-летней давности.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.