Синоптики пообещали новосибирцам дождливые выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце недели: дожди в регионе будут лить и на выходных.



По словам пресс-секретаря Новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, практически над Новосибирской областью расположился центр высотного малоподвижного циклона. Это приводит к мощной кучево-дождевой облачности и дождям.



«Мы полагаем, что в ближайшие три дня циклон далеко не отойдёт, будет бороздить территорию юга Западной Сибири. Центр будет смещаться несущественно, поэтому осадки, грозы, ливни, даже кое-где град (в Томской области и Алтайском крае. — Прим. ред.) вполне вероятны в ближайшие сутки. Мы полагаем, что возможны сильные дожди, то есть больше 15 миллиметров за полусутки. 20–21 [июля] более вероятны уже осадки умеренные, то есть до 15 миллиметров. При грозах возможны порывы ветра силой до 15 метров в секунду», — сообщил Ренад Ягудин.

