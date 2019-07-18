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Работа

Вкалывают роботы, а не человек: на заводе Чкалова установят автономные линии

На заводе заявили, что производство станет безопаснее — но часть работников уволят

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В цехе останется лишь один оператор, который будет управлять процессом

Фото: Стас Соколов

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова запустят автоматизированную линию, которая заменит несколько человек — в цехе останется лишь один оператор, который будет управлять процессом.

Информация о готовящейся реконструкции завода появилась на сайте мэрии. Предполагается, что в ходе реконструкции на заводе появится автоматизированная линия для нанесения защитных покрытий. В связи с этим мэрия и сообщила о проведении общественных слушаний — на них руководство завода должно представить материалы с информацией о воздействии новой линии на окружающую среду.

Как объяснил корреспонденту НГС главный технолог завода имени Чкалова Александр Франк, когда линию откроют, количество работающих в цехе специалистов значительно сократится. 

«По сравнению с предыдущим цехом общая численность будет меньше. У нас сейчас уже заложено меньше, но по результатам опытной эксплуатации скорее всего будет [ещё] меньше. Мы уже заложили то снижение, но в цифрах я сейчас не готов сказать», — сказал он.

По его словам, процесс будет автоматизирован почти полностью — оператору останется лишь выкладывать продукцию в подвеску, которая будет окунаться в ванны с раствором.

«Корзина подъезжает, манипулятор её берёт и пошёл по всем ваннам, выполняя любое покрытие. Вся эта процедура в автоматическом режиме. <...> Ручному труду остаётся только разобрать и подвязать этот накопитель. <...> Производство вредное, и люди не находятся в этой зоне», — говорит Франк.

По его словам, для нового цеха построят и специальные очистные сооружения, которые позволят избавляться от вредных остатков — их будут вывозить на полигоны или использовать в строительстве. Франк уточнил, что установить новые линии планируется до конца года.

В мае на заводе продолжились сокращения — за первые полгода 2019 года с завода уволили ещё 34 сотрудника. Об этом стало известно после визита на завод председателя совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации, бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова. 

Руководитель профкома Виктор Райм и сотрудник завода при этом сообщали НГС, что визит Сердюкова связан с возможным переносом производства сверхзвукового истребителя-бомбардировщика в Комсомольске-на-Амуре. В этот же день в Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что сохранят производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.

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Завод им. Чкаловапроизводствосокращение

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КОММЕНТАРИИ (1)

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18 июл 2019 в 19:45

Роботы-то поди вражеские (99,99999999%), разве такое допустимо на оборонке?