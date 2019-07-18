Вкалывают роботы, а не человек: на заводе Чкалова установят автономные линии

Информация о готовящейся реконструкции завода появилась на сайте мэрии. Предполагается, что в ходе реконструкции на заводе появится автоматизированная линия для нанесения защитных покрытий. В связи с этим мэрия и сообщила о проведении общественных слушаний — на них руководство завода должно представить материалы с информацией о воздействии новой линии на окружающую среду.

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова запустят автоматизированную линию, которая заменит несколько человек — в цехе останется лишь один оператор, который будет управлять процессом.

Как объяснил корреспонденту НГС главный технолог завода имени Чкалова Александр Франк, когда линию откроют, количество работающих в цехе специалистов значительно сократится.

«По сравнению с предыдущим цехом общая численность будет меньше. У нас сейчас уже заложено меньше, но по результатам опытной эксплуатации скорее всего будет [ещё] меньше. Мы уже заложили то снижение, но в цифрах я сейчас не готов сказать», — сказал он.

По его словам, процесс будет автоматизирован почти полностью — оператору останется лишь выкладывать продукцию в подвеску, которая будет окунаться в ванны с раствором.

«Корзина подъезжает, манипулятор её берёт и пошёл по всем ваннам, выполняя любое покрытие. Вся эта процедура в автоматическом режиме. <...> Ручному труду остаётся только разобрать и подвязать этот накопитель. <...> Производство вредное, и люди не находятся в этой зоне», — говорит Франк.

По его словам, для нового цеха построят и специальные очистные сооружения, которые позволят избавляться от вредных остатков — их будут вывозить на полигоны или использовать в строительстве. Франк уточнил, что установить новые линии планируется до конца года.