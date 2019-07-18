18 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.95
eur 70.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Город

Из-за ремонта труб в домах центра Новосибирска остыла горячая вода

В СГК обещают поднять температуру в кранах во второй половине пятницы

Поделиться

683
6 Обсудить

В СГК сообщают, что проблема с горячей водой исчезнет завтра, 19 июля, к 14 часам

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В нескольких десятках домов центра Новосибирска остыла горячая вода — в СГК объясняют это комплексным ремонтом.

«С понедельника сидим без горячей воды на Ленина, 94, Вокзальная магистраль, 13, Димитрова, 4/1. Никаких объявлений нигде нет. Диспетчерская мэрии 051 посылает: "У нас по отключениям вашим нет информации, мы на другом специализируемся, обращайтесь в свою УК". Прекрасно! УК просто говорит: "В связи с аварией в городе параметры горячей воды снижены, сколько продлится — неизвестно". Снижены! Ага, четвертые сутки вода холодная из обоих кранов идёт, до СГК тоже не дозвониться», — сообщил в редакцию НГС читатель. 

В компании СГК корреспонденту НГС сообщили, что горячую воду в центре не отключали — примерно в двух–трёх десятках домов снизилась её температура. При этом, отмечают в компании, снижение могли заметить жители не всех квартир в этих домах — у кого-то температура упала до 48, до 50 градусов. При этом управляющие компании были предупреждены заранее.

«Жители почувствовали снижение давление теплоносителя, снижение параметров, потому что комплекс работ идёт в Центральном округе: капитальный ремонт и устранение дефектов», — рассказали в пресс-службе СГК.

В СГК  уточнили, что проверят информацию по сообщению читателя НГС. В компании добавили, что температура воды поднимется завтра к 14 часам.

Что именно включает в себя комплексный ремонт, в СГК не уточнили, однако известно, что сейчас идёт ремонт теплотрасс на улицах Фрунзе и Коммунистической.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ремонт теплотрассы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
18 июл 2019 в 19:37

Как это унизительно, вспоминаю слова классика Солженицина мл., жить без горячей воды)))

Старушенция
18 июл 2019 в 19:33

Объявление было, до 17.00 18.07. Никакой горячей воды не появилось. 40 градусов тоже нет - чуть-чуть потеплее, чем в холодном кране. В первый день было приемлемее.

брюнет
18 июл 2019 в 19:28

на пересечении мичурина и фрунзе сгк больше месяца назад перекрыли все движение по мичурина и не торопятся открывать.Беспредел!!!