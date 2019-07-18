Из-за ремонта труб в домах центра Новосибирска остыла горячая вода

«С понедельника сидим без горячей воды на Ленина, 94, Вокзальная магистраль, 13, Димитрова, 4/1. Никаких объявлений нигде нет. Диспетчерская мэрии 051 посылает: "У нас по отключениям вашим нет информации, мы на другом специализируемся, обращайтесь в свою УК". Прекрасно! УК просто говорит: "В связи с аварией в городе параметры горячей воды снижены, сколько продлится — неизвестно". Снижены! Ага, четвертые сутки вода холодная из обоих кранов идёт, до СГК тоже не дозвониться», — сообщил в редакцию НГС читатель.

В компании СГК корреспонденту НГС сообщили, что горячую воду в центре не отключали — примерно в двух–трёх десятках домов снизилась её температура. При этом, отмечают в компании, снижение могли заметить жители не всех квартир в этих домах — у кого-то температура упала до 48, до 50 градусов. При этом управляющие компании были предупреждены заранее.

«Жители почувствовали снижение давление теплоносителя, снижение параметров, потому что комплекс работ идёт в Центральном округе: капитальный ремонт и устранение дефектов», — рассказали в пресс-службе СГК.

В СГК уточнили, что проверят информацию по сообщению читателя НГС. В компании добавили, что температура воды поднимется завтра к 14 часам.

Что именно включает в себя комплексный ремонт, в СГК не уточнили, однако известно, что сейчас идёт ремонт теплотрасс на улицах Фрунзе и Коммунистической.