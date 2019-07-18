ГИБДД устроила погоню по Станционной за пьяным водителем

Оказалось, что водитель был лишён прав
Фото: Владислав Савченков
Сегодня, 18 июля, новосибирские автоинспекторы устроили погоню по Станционной за водителем, который отказался останавливаться по требованию ДПС.
«Не остановился ВАЗ-2114 на законное требование. После непродолжительной погони водитель данного транспортного средства был остановлен. У водителя присутствуют признаки наркотического опьянения», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Во время оформления выяснилось, что у пойманного водителя нет прав — лишили.
«Автомобиль, как выяснилось при проверке по базам данных, в розыске за ДТП», — рассказал Савченков.
Пока в ГИБДД не уточняют, в какую аварию до этого попадала машина.
Ночью, 1 июля, полицейские отправились в погоню за «Мерседесом» на Бердском шоссе Новосибирска.