18 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.95
eur 70.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Криминал

ГИБДД устроила погоню по Станционной за пьяным водителем

Он отказался остановиться по требованию инспектора: после погони выяснилось, что нарушитель без прав

Поделиться

3 647
14 Обсудить

Оказалось, что водитель был лишён прав

Фото: Владислав Савченков 

Сегодня, 18 июля, новосибирские автоинспекторы устроили погоню по Станционной за водителем, который отказался останавливаться по требованию ДПС.

«Не остановился ВАЗ-2114 на законное требование. После непродолжительной погони водитель данного транспортного средства был остановлен. У водителя присутствуют признаки наркотического опьянения», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Во время оформления выяснилось, что у пойманного водителя нет прав — лишили.

«Автомобиль, как выяснилось при проверке по базам данных, в розыске за ДТП», — рассказал Савченков.

Пока в ГИБДД не уточняют, в какую аварию до этого попадала машина.

Автоинспекторы гнались за машиной по Станционной

Автоинспекторы гнались за машиной по Станционной

Ночью, 1 июля, полицейские отправились в погоню за «Мерседесом» на Бердском шоссе Новосибирска.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погоня

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (14)

Ааппрр
18 июл 2019 в 18:23

Тюрьма. Это потенциальный убийца

Киви
18 июл 2019 в 18:32

На родину депортировать наркомана

18 июл 2019 в 18:23

тожероссиянин ? не удивлён