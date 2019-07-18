Троих новосибирцев отправили в колонию за налёт с игрушечным пистолетом на банк возле рынка

Сообщники получили от 5 лет до 9,5 года колонии из-за налёта на банк на улице Гоголя в мае 2017 года

Сегодня, 17 июля, в Новосибирске завершился суд над тремя налётчиками, которые два года назад вынесли больше 3 миллионов рублей из офиса «Росгосстрах Банка».

Происшествие, из-за которого новосибирец и два жителя Кемеровской области оказались на скамье подсудимых, случилось весной 2017 года в офисе банка на улице Гоголя, 19, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

По её информации, всего в налёте участвовали пять человек. У подсудимых было двое сообщников, один из которых умер в СИЗО время следствия, а другого так и не нашли — уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. У каждого из налётчиков была своя роль. Перед тем как напасть на банк, они долго планировали преступление. За несколько дней до налёта сообщники даже сняли квартиру, с балкона которой можно было следить за входом в банк: так они узнали, когда в офис приходят работники и приезжают инкассаторы. А один из сообщников cходил в банк под видом клиента, чтобы разузнать, как внутри всё устроено, есть ли охранники и где расположены видеокамеры.

«Они полностью располагали информацией по времени работы банка и о том, кто [там] работает, то есть готовились основательно», — заключила Оксана Толстых. Как следует из материалов уголовного дела, утром 21 мая ранее судимый житель Кемеровской области зашёл в банк вслед за первой сотрудницей и направил на неё предмет, который, по словам девушки, был внешне похож на пистолет. Позже сам налётчик в суде пояснял, что это было игрушечное оружие, купленное на Центральном рынке. Подсудимый спросил у девушки, где ключи от сейфа. Молодая сотрудница банка сильно испугалась вооружённого человека в маске и даже не нажала тревожную кнопку. Вместо этого она открыла сейф на цокольном этаже и сложила в протянутый пакет евро, доллары и рубли на общую сумму больше 3 миллионов рублей, описала гособвинитель. По её данным, после этого налётчик скрылся с деньгами. В «Тойоте» неподалёку от банка его ждали сообщники, в том числе 17-летний племянник, который, по версии обвинения, во время налёта следил за обстановкой и должен был предупредить родственника об опасности. Позже компания приехала к гаражам на улице Крестьянской. Там они встретились с ещё одним подельником, сняли с «Тойоты» приклеенные на двусторонний скотч номера, переоделись и выбросили одежду в канаву, а после разъехались на двух машинах.