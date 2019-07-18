Троих новосибирцев отправили в колонию за налёт с игрушечным пистолетом на банк возле рынка

Сообщники получили от 5 лет до 9,5 года колонии из-за налёта на банк на улице Гоголя в мае 2017 года
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Сегодня, 17 июля, в Новосибирске завершился суд над тремя налётчиками, которые два года назад вынесли больше 3 миллионов рублей из офиса «Росгосстрах Банка».
Происшествие, из-за которого новосибирец и два жителя Кемеровской области оказались на скамье подсудимых, случилось весной 2017 года в офисе банка на улице Гоголя, 19, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.
По её информации, всего в налёте участвовали пять человек. У подсудимых было двое сообщников, один из которых умер в СИЗО время следствия, а другого так и не нашли — уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. У каждого из налётчиков была своя роль. Перед тем как напасть на банк, они долго планировали преступление. За несколько дней до налёта сообщники даже сняли квартиру, с балкона которой можно было следить за входом в банк: так они узнали, когда в офис приходят работники и приезжают инкассаторы. А один из сообщников cходил в банк под видом клиента, чтобы разузнать, как внутри всё устроено, есть ли охранники и где расположены видеокамеры.
«Они полностью располагали информацией по времени работы банка и о том, кто [там] работает, то есть готовились основательно», — заключила Оксана Толстых.
Как следует из материалов уголовного дела, утром 21 мая ранее судимый житель Кемеровской области зашёл в банк вслед за первой сотрудницей и направил на неё предмет, который, по словам девушки, был внешне похож на пистолет. Позже сам налётчик в суде пояснял, что это было игрушечное оружие, купленное на Центральном рынке. Подсудимый спросил у девушки, где ключи от сейфа. Молодая сотрудница банка сильно испугалась вооружённого человека в маске и даже не нажала тревожную кнопку. Вместо этого она открыла сейф на цокольном этаже и сложила в протянутый пакет евро, доллары и рубли на общую сумму больше 3 миллионов рублей, описала гособвинитель.
По её данным, после этого налётчик скрылся с деньгами. В «Тойоте» неподалёку от банка его ждали сообщники, в том числе 17-летний племянник, который, по версии обвинения, во время налёта следил за обстановкой и должен был предупредить родственника об опасности. Позже компания приехала к гаражам на улице Крестьянской. Там они встретились с ещё одним подельником, сняли с «Тойоты» приклеенные на двусторонний скотч номера, переоделись и выбросили одежду в канаву, а после разъехались на двух машинах.
Полицейские задержали налётчиков через несколько дней. Как уточнила Оксана Толстых, сначала оперативники вышли на новосибирца, а потом и на остальных участников преступления, которые к тому времени успели уехать в Кемеровскую область.
Задержанных поместили в СИЗО, а после отдали под суд. Сегодня судебный процесс завершился.
Как сообщила гособвинитель Оксана Толстых, Центральный районный суд Новосибирска признал всех подсудимых виновными по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), а ранее судимого жителя Кемеровской области — ещё и по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Все получили реальные сроки: 33-летний новосибирец — восемь лет строгого режима; самый младший, 19-летний участник преступления — 5 лет колонии общего режима. А его 27-летнему дяде с учётом предыдущих судимостей суд назначил 9,5 года строгого режима. При этом осуждённым зачтут то время, которое они уже провели под стражей. Также они должны выплатить ущерб банку.
Ранее Калининский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии строгого режима 24-летнего налётчика, который унёс из банка на «Родниках» больше 250 тысяч рублей.