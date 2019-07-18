Мэрия решила купить в Белоруссии новые автобусы и уборочную технику

«У наших городов исторически сложились дружественные отношения. На VI Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге мы подписали план сотрудничества на ближайшие два года. В него входит закупка белорусских автобусов МАЗ, модернизация трамваев на базе совместного предприятия "БКМ Сибирь", закупка техники для уборки улиц, тротуаров, придомовых территорий», — сообщил мэр.

Об этом мэр написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Новосибирск и Минск заключили соглашение о закупке белорусских автобусов и техники для уборки улиц.

Кроме того, как отметил Анатолий Локоть, новое руководство завода МАЗ предложило разместить в Новосибирске сервисный центр для своих автобусов.

«Также есть инициатива создать в нашем городе центр локальной сборки коммунальной техники. Белорусы готовы поставлять комплектующие для машин, а сбор будет осуществляться у нас. Мы готовы прорабатывать все варианты», — написал он.

Из сообщения мэра неясно количество единиц техники, которую планируется закупить. Пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов пообещал предоставить информацию об этом позднее.

Локоть также пообещал, что в резолюцию форума будет включён вопрос о возобновлении прямого рейса Новосибирск — Минск. Рейсы были отменены авиакомпанией S7 прошлым летом.

В октябре 2018 года Анатолий Локоть говорил, что власти намерены обновить парк муниципального общественного транспорта — на городских предприятиях появятся автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы на автономном ходу. Тогда мэр подчёркивал, что из-за государственных субсидий отечественные автобусы обходятся дешевле белорусских.