Сдаем макулатуру: какие бумажные документы исчезнут вслед за паспортом

К полисам с чипами мы уже привыкли, в скором времени обзаведемся электронной трудовой и СНИЛСом

Ввести в России электронные паспорта обещают уже к 2022 году — такой срок назвал премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство готовится к этому уже шесть лет и собиралось потратить еще пять, однако новые технологии позволили ускорить процесс. В то же время россиян готовят к переходу и на другие электронные документы: бумажные трудовые книжки и СНИЛС тоже скоро уйдут в прошлое. Разбираемся, как меняются документы сейчас, что нас ждет в ближайшем будущем и что мы будем делать без бумаги. Полис ОМС: август 2015 года

Первым электронным документом стал полис обязательного медицинского страхования. Пластиковая карта с электронным чипом оказалась удобней, чем прежние бумажные аналоги: она компактная и прочная. Во всей стране система начала работать только в 2019 году, однако документы старого образца тоже оставили: по заявлению можно получить ретросвидетельство на голубом листе формата А5. С этого года на портале «Госуслуг» можно проверить, все ли услуги вам оказали или что-то забыли, чтобы получить лишние деньги. К 2021 году полис планируют сделать цифровым, тогда его вовсе не нужно будет носить с собой — все данные будут доступны со смартфона. Впрочем, от бумаги окончательно не откажутся — при желании можно получить документ, оформленный по старинке. Прежний полис тоже не нужно обменивать в срочном порядке, он останется действительным. СНИЛС: апрель 2019 года

Если потеряете старый СНИЛС, новую бумажку уже не получите Фото: Дарья Селенская

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, более известное в народе под псевдонимом «маленькое, зеленое», тоже отмирает. 1 апреля в закон внесли поправки, которые позволяют получать страховой номер индивидуального лицевого счета в формате электронного уведомления. С переходом справились за три месяца. Теперь СНИЛС доступен в личном кабинете на сайте «Госуслуг».

Бумажные уведомления тоже можно будет получить — в МФЦ, клиентской службе или управлении пенсионного фонда. Старое страховое свидетельство пока функционирует, но если вы его потеряете, то новую зеленую карточку вам не выдадут. Вместо него получите уведомление нового образца. Трудовая книжка: январь 2021 года В скором времени может уйти в прошлое и трудовая книжка, какой мы привыкли ее видеть. Такое предложение внесло Правительство Российской Федерации. Законопроект уже прошел регистрацию в профильном комитете, материалы отправили в Совет Госдумы. Если депутаты одобрят проект, то закон рассмотрят уже этой осенью, а в январе 2021 года он вступит в силу. Если закон примут в том виде, в каком он есть, то бумажные трудовые книжки отменят вовсе — останутся только их электронные аналоги. Особо влюбленные в свою серую книжечку сотрудники, впрочем, смогут написать заявление и попросить работодателя продолжать заполнять ретродокумент. Подать заявление нужно будет до конца 2020 года. Паспорт гражданина РФ: 2022 год

В электронный паспорт поместятся все ваши личные данные и водительские права Фото: Екатерина Штукина / POOL/ТАСС

Первое распоряжение по проекту создания паспорта нового образца появилось еще в 2013 году, но разработка затянулась. На совещании правительства 17 июля заместитель премьер-министра Дмитрий Акимов рассказал, что сейчас проект, по сути, выходит на финишную прямую: к концу 2022 года старые паспорта выдавать перестанут. Но паниковать все же не нужно — полученные ранее действовать по-прежнему будут. Как выразился господин Акимов, «до гробовой доски». То есть документ будет действителен, но если вы решите его поменять, то на руки получите уже пластиковую карточку с возможностью бесконтактного чтения. Предполагается, что карточка будет содержать не только все те же данные, что и обычный бумажный паспорт, но и информацию о водительских правах, СНИЛС, ИНН. Точный список документов, которые привяжут к новому паспорту, еще не составлен, его утвердят позднее. Действовать такая карточка будет 10 лет, любую информацию на нее могут перезаписать компетентные органы. Помимо этого, документ будет обитать в вашем телефоне — специально для этого разработают приложение «Мой паспорт», которое, как уверяют нас чиновники, нельзя будет взломать, изменить или подделать.