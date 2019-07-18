18 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 62.95
eur 70.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Страна и мир
Обзор

Сдаем макулатуру: какие бумажные документы исчезнут вслед за паспортом

Разбираемся, как жить в мире электронных трудовых и полисов

Поделиться

1 271
15 Обсудить

К полисам с чипами мы уже привыкли, в скором времени обзаведемся электронной трудовой и СНИЛСом

Фото: Дарья Селенская

Ввести в России электронные паспорта обещают уже к 2022 году — такой срок назвал премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство готовится к этому уже шесть лет и собиралось потратить еще пять, однако новые технологии позволили ускорить процесс. В то же время россиян готовят к переходу и на другие электронные документы: бумажные трудовые книжки и СНИЛС тоже скоро уйдут в прошлое.

Разбираемся, как меняются документы сейчас, что нас ждет в ближайшем будущем и что мы будем делать без бумаги.

Полис ОМС: август 2015 года

Первым электронным документом стал полис обязательного медицинского страхования. Пластиковая карта с электронным чипом оказалась удобней, чем прежние бумажные аналоги: она компактная и прочная. Во всей стране система начала работать только в 2019 году, однако документы старого образца тоже оставили: по заявлению можно получить ретросвидетельство на голубом листе формата А5.

С этого года на портале «Госуслуг» можно проверить, все ли услуги вам оказали или что-то забыли, чтобы получить лишние деньги. К 2021 году полис планируют сделать цифровым, тогда его вовсе не нужно будет носить с собой — все данные будут доступны со смартфона. Впрочем, от бумаги окончательно не откажутся — при желании можно получить документ, оформленный по старинке. Прежний полис тоже не нужно обменивать в срочном порядке, он останется действительным.

СНИЛС: апрель 2019 года

Если потеряете старый СНИЛС, новую бумажку уже не получите

Если потеряете старый СНИЛС, новую бумажку уже не получите

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, более известное в народе под псевдонимом «маленькое, зеленое», тоже отмирает. 1 апреля в закон внесли поправки, которые позволяют получать страховой номер индивидуального лицевого счета в формате электронного уведомления. С переходом справились за три месяца. Теперь СНИЛС доступен в личном кабинете на сайте «Госуслуг».

Бумажные уведомления тоже можно будет получить — в МФЦ, клиентской службе или управлении пенсионного фонда. Старое страховое свидетельство пока функционирует, но если вы его потеряете, то новую зеленую карточку вам не выдадут. Вместо него получите уведомление нового образца.

Трудовая книжка: январь 2021 года

В скором времени может уйти в прошлое и трудовая книжка, какой мы привыкли ее видеть. Такое предложение внесло Правительство Российской Федерации.

Законопроект уже прошел регистрацию в профильном комитете, материалы отправили в Совет Госдумы. Если депутаты одобрят проект, то закон рассмотрят уже этой осенью, а в январе 2021 года он вступит в силу.

Если закон примут в том виде, в каком он есть, то бумажные трудовые книжки отменят вовсе — останутся только их электронные аналоги. Особо влюбленные в свою серую книжечку сотрудники, впрочем, смогут написать заявление и попросить работодателя продолжать заполнять ретродокумент. Подать заявление нужно будет до конца 2020 года.

Паспорт гражданина РФ: 2022 год

В электронный паспорт поместятся все ваши личные данные и водительские права

В электронный паспорт поместятся все ваши личные данные и водительские права

Первое распоряжение по проекту создания паспорта нового образца появилось еще в 2013 году, но разработка затянулась. На совещании правительства 17 июля заместитель премьер-министра Дмитрий Акимов рассказал, что сейчас проект, по сути, выходит на финишную прямую: к концу 2022 года старые паспорта выдавать перестанут. Но паниковать все же не нужно — полученные ранее действовать по-прежнему будут. Как выразился господин Акимов, «до гробовой доски». То есть документ будет действителен, но если вы решите его поменять, то на руки получите уже пластиковую карточку с возможностью бесконтактного чтения.

Предполагается, что карточка будет содержать не только все те же данные, что и обычный бумажный паспорт, но и информацию о водительских правах, СНИЛС, ИНН. Точный список документов, которые привяжут к новому паспорту, еще не составлен, его утвердят позднее. Действовать такая карточка будет 10 лет, любую информацию на нее могут перезаписать компетентные органы. Помимо этого, документ будет обитать в вашем телефоне — специально для этого разработают приложение «Мой паспорт», которое, как уверяют нас чиновники, нельзя будет взломать, изменить или подделать.

И главное: зачем это все нужно?

Считается, что вся эта цифровизация существенно упростит документооборот и сделает его дешевле. Причем не только для самих госструктур, но и для конечного потребителя. Все тот же Акимов говорит о снижении госпошлины на получение прав в несколько раз: сейчас это 1400 рублей, а будет — 300. В случае с паспортом отмечают еще и его безопасность: пластиковую карту с несколькими степенями защиты сложнее подделать или передать с нее данные на черный рынок, если похитят злоумышленники. Зато если похитят дети — будет проще отмыть от рисунков.

ТЕКСТ

ТЕГИ

паспортдокументыСНИЛС

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
18 июл 2019 в 17:31

Блокируется паспорт, кредитные и дебетовые карты... и тебя больше не существует. Ты абсолютно бесправен. Век цифры. Гражданин под 100% контролем

вова
18 июл 2019 в 17:38

Пора уже чипировать народ поголовно, технология отработана на коровах. Вообще ни бумаги, ни пластика, чистая цифра как и положено при цифровой экономике.

18 июл 2019 в 17:35

При смене водительского удостоверения или при лишении прав придётся и паспорт менять? Данные водительского удостоверения внесены в новый паспорт.