Новосибирцы набросились на немецкие BMW: больше всего берут легендарный X5 с огромными ноздрями

BMW X5 нового поколения
Фото: BMW
Марка BMW за год увеличила продажи автомобилей в Новосибирске на 49,5%, за январь-май 2019 года было продано 139 машин против 93 в прошлом году.
Главным драйвером продаж стал легендарный внедорожник BMW X5 очередного, 4-го поколения, переехавший на новую платформу CLAR и получивший огромные ноздри радиаторной решетки в стиле последних дизайнерских тенденций BMW.
«За 5 месяцев в Новосибирской области продано 33 штуки BMW X5, 24 штуки BMW X3, 21 штука BMW 5-й серии, 16 штук BMW X6, 15 штук BMW 3-й серии», — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
В целом по России уже за 6 месяцев 2019 года продано
В Новосибирске, напомним, продажей автомобилей BMW занимается единственный дилер, компания «Элит Авто Сибирь».
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