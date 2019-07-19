Новосибирцы набросились на немецкие BMW: больше всего берут легендарный X5 с огромными ноздрями

Главным драйвером продаж стал легендарный внедорожник BMW X5 очередного, 4-го поколения, переехавший на новую платформу CLAR и получивший огромные ноздри радиаторной решетки в стиле последних дизайнерских тенденций BMW.

Марка BMW за год увеличила продажи автомобилей в Новосибирске на 49,5%, за январь-май 2019 года было продано 139 машин против 93 в прошлом году.

В целом по России уже за 6 месяцев 2019 года продано 19 845 новых BMW, что на 17% больше, чем в прошлом году. Баварская марка стала лидером премиум-сегмента России, нарастив свою долю с 24 до 27,3%. В целом премиальный сегмент в стране вырос только на 3% и составил 72 809 автомобилей.

В Новосибирске, напомним, продажей автомобилей BMW занимается единственный дилер, компания «Элит Авто Сибирь».

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