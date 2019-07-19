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Новосибирцы набросились на немецкие BMW: больше всего берут легендарный X5 с огромными ноздрями

Продажи BMW в Новосибирске выросли в 1,5 раза

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BMW X5 нового поколения

Фото: BMW

Марка BMW за год увеличила продажи автомобилей в Новосибирске на 49,5%, за январь-май 2019 года было продано 139 машин против 93 в прошлом году.

Главным драйвером продаж стал легендарный внедорожник BMW X5 очередного, 4-го поколения, переехавший на новую платформу CLAR и получивший огромные ноздри радиаторной решетки в стиле последних дизайнерских тенденций BMW.

«За 5 месяцев в Новосибирской области продано 33 штуки BMW X5, 24 штуки BMW X3, 21 штука BMW 5-й серии, 16 штук BMW X6, 15 штук BMW 3-й серии», — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В целом по России уже за 6 месяцев 2019 года продано 19 845 новых BMW, что на 17% больше, чем в прошлом году. Баварская марка стала лидером премиум-сегмента России, нарастив свою долю с 24 до  27,3%. В целом премиальный сегмент в стране вырос только на 3% и составил 72 809 автомобилей. 

В Новосибирске, напомним, продажей автомобилей BMW занимается единственный дилер, компания «Элит Авто Сибирь».

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он не виновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Qwerty
19 июл 2019 в 08:24

"Легендарный". Что там в нем легендарного?

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19 июл 2019 в 08:23

Такое ощущение, что читаешь даже не районную газету, а стенгазету в каком-нибудь пионерлагере. "На немецкие БМВ"? А какие ещё есть БМВ, монгольские?