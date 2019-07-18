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Дороги и транспорт

Семейный парк закатали поверх травы в асфальт — его можно скрутить в рулон руками (видео)

По словам общественников, таким благоустройством уже заинтересовались в Минстрое России

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В селе Баган общественники обнаружили парк, который закатали в плохой асфальт

Фото: Сергей Аверьяскин

В Багане общественники обнаружили парк, который закатали в плохой асфальт: сквозь него растёт трава, а покрытие можно крошить руками и при желании скатать в рулон.

Как рассказал корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, он вместе с другими общественниками приехал в Баган оценить качество выполнения работ по федеральному проекту «Комфортная городская среда». 

«Получается, что в рамках национального проекта были реализованы мероприятия. Предполагалось, что в этом месте будут проходить массовые мероприятия, гулять мамы с детьми. <...> 

Когда начали разбираться более детально, увидели, что трава через асфальт растёт, отслоение идёт, местами его вспучило.

Сама структура асфальта на асфальт непохожа, поскольку он в руках разваливается. Видно, что изначально было сделано с серьёзным нарушением технологии», — говорит Стефанов.

Асфальт, из-под которого пробивается трава, можно крошить руками. Видео Сергея Аверьяскина

Эксперт отмечает, что заказчиком выступала администрация Багана.

«На уровне министерства федерального уже этим заинтересовались. Сейчас будут сформированы запросы и будут расследования причин — на какой стадии система дала сбой. Почему не велась претензионная работа, почему надо было, чтобы приехали мы, чтобы этот вопрос как-то встал, почему всех устраивало и никто не возмущался?» — недоумевает Александр Стефанов.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службы правительства Новосибирской области и Минстроя России с просьбой прокомментировать выполненные работы по федеральной программе.

В октябре 2018 года Минстрой России назвал 11 регионов-лидеров, которые показали лучшие результаты по выполнению проекта «Формирование комфортной городской среды», в это число вошла и Новосибирская область.

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асфальтКомфортная городская средаконтроль

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КОММЕНТАРИИ (20)

пудинг
18 июл 2019 в 17:37

Ну-ка, путинские сторонники, расскажите, как там на Украине с асфальтом, всё плохо же, да?

Фото пользователя
18 июл 2019 в 17:52

Видео удалено

Фото пользователя
18 июл 2019 в 17:32

Вот и дороги делают из бодяженного асфальта , а ротом на втюхивают , что колея из за шипов на шинах ....А она из за того ,что асфальт пластилиновый