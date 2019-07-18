Семейный парк закатали поверх травы в асфальт — его можно скрутить в рулон руками (видео)

В селе Баган общественники обнаружили парк, который закатали в плохой асфальт
Фото: Сергей Аверьяскин
В Багане общественники обнаружили парк, который закатали в плохой асфальт: сквозь него растёт трава, а покрытие можно крошить руками и при желании скатать в рулон.
Как рассказал корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, он вместе с другими общественниками приехал в Баган оценить качество выполнения работ по федеральному проекту «Комфортная городская среда».
«Получается, что в рамках национального проекта были реализованы мероприятия. Предполагалось, что в этом месте будут проходить массовые мероприятия, гулять мамы с детьми. <...>
Когда начали разбираться более детально, увидели, что трава через асфальт растёт, отслоение идёт, местами его вспучило.
Сама структура асфальта на асфальт непохожа, поскольку он в руках разваливается. Видно, что изначально было сделано с серьёзным нарушением технологии», — говорит Стефанов.
Асфальт, из-под которого пробивается трава, можно крошить руками. Видео Сергея Аверьяскина
Эксперт отмечает, что заказчиком выступала администрация Багана.
«На уровне министерства федерального уже этим заинтересовались. Сейчас будут сформированы запросы и будут расследования причин — на какой стадии система дала сбой. Почему не велась претензионная работа, почему надо было, чтобы приехали мы, чтобы этот вопрос как-то встал, почему всех устраивало и никто не возмущался?» — недоумевает Александр Стефанов.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службы правительства Новосибирской области и Минстроя России с просьбой прокомментировать выполненные работы по федеральной программе.
В октябре 2018 года Минстрой России назвал 11 регионов-лидеров, которые показали лучшие результаты по выполнению проекта «Формирование комфортной городской среды», в это число вошла и Новосибирская область.