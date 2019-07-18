Семейный парк закатали поверх травы в асфальт — его можно скрутить в рулон руками (видео)

В Багане общественники обнаружили парк, который закатали в плохой асфальт: сквозь него растёт трава, а покрытие можно крошить руками и при желании скатать в рулон.

Как рассказал корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, он вместе с другими общественниками приехал в Баган оценить качество выполнения работ по федеральному проекту «Комфортная городская среда».

«Получается, что в рамках национального проекта были реализованы мероприятия. Предполагалось, что в этом месте будут проходить массовые мероприятия, гулять мамы с детьми. <...>