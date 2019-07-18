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Новая «точка»: на месте 2-этажного здания на улице Семьи Шамшиных разрешили построить высотку

Раньше здание принадлежало областному правительству

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В качестве аргумента за новую высотку новосибирцы отметили, что в районе уже достаточно подобных зданий и новое испортит облик улицы не сможет

Фото: Александр Ощепков / НГС

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки мэрии Новосибирска разрешила компании «Комсервис» построить на месте 2-этажки на улице Семьи Шамшиных, 77 высотку высотой 25 этажей — изначально здесь можно было построить только 8.

Заключение комиссии по результатам общественных обсуждений опубликовано на сайте «Электронной демократии» 18 июля. Компания «Комсервис» планирует реконструировать здание на улице Семьи Шамшиных в жилой дом на 146 квартир, но участок оказался слишком мал (всего 0,3 га), а его конфигурация и расположение инженерных сетей неблагоприятны для застройки, и застройщик попросил увеличить максимальную этажность с 8 до 25 этажей, увеличить плотность застройки и уменьшить минимум по парковкам с 81 места до 73.

На проект поступило множество отзывов, в том числе негативных. Андрей Цепелёв отмечает, что высотка не только закроет свет соседнему дому по улице Крылова, 29, но и может спровоцировать его разрушение.

«Этот дом уже давно имеет хорошо видимые трещины по фасаду, а недавнее углубление подвала привело к появлению трещин в потолках, на стенах квартир и подъездов. Это может привести к обрушению, к трагедии», — отмечает мужчина.

Артур Доронин подчеркнул, что проект фактически «является точечной застройкой в очень стеснённой городской территории, и любое отступление от градостроительных норм и разрешённых параметров недопустимо».

«Участок меньше разрешенного для высотного жилого строительства. Часть и без того небольшого участка занимает проезд между домом и бизнес-центром и тепловая камера. Поэтому высотное строительство на данном участке приведет к ущемлению прав соседних домов», — считает координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

При этом в документе опубликованы подписные листы от инициативных групп жителей Новосибирска, инженеров и архитекторов — больше 50 человек поддержали строительство высотки, считая, в частности, что она «украсит наш город». Семья Гуменных, проживающая в доме на Крылова, 29, предложила разрешить застройщику высотку, если он благоустроит соседние дворы, а «Всероссийское общество охраны природы» направило в мэрию письмо с просьбой учесть, что смежную со стройкой территорию дома на Крылова, 27 «Комсервис» уже благоустроил.

Комиссия приняла решение разрешить «Комсервису» строить высотку, документ вступит в силу, когда будет опубликован в бюллетене мэрии. При этом комиссия не учла возражения участников обсуждения «в связи с достаточностью обеспеченности квартала объектами социальной инфраструктуры согласно выполненного расчета, а также отсутствием превышения расчетной плотности населения квартала, соблюдения требований технических регламентов».

Компания «Комсервис» принадлежит Андрею Бурменко и занимается строительством, он также владеет компанией «ТехноДизайн» — она построила здание возле Ленинского суда, которое по документам является гостиницей. Связаться с предпринимателем корреспонденту НГС не удалось.

Комплекс зданий на улице Семьи Шамшиных, 77 раньше принадлежал правительству Новосибирской области. По данным открытых источников, по этому адресу работали, например, редакция журнала Beer & Relax и фитоцентр «Народные традиции». Он был продан с торгов для реконструкции путём строительства нового объекта. Результаты аукциона не публиковались, но по условиям инвестиционного договора от 2016 года застройщик должен предоставить в собственность Новосибирской области нежилое помещение площадью не меньше 887,6 кв. м.

В тот же план приватизации правительство включало здание ЖАКТ «Рабочая пятилетка», которое было снесено в начале года.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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18 июл 2019 в 17:42

Локоть опять отличился. Он вобще понимает на что дает разрешение? Или когда начнутся проблемы с соседними домами, то его и рядом не будет, значит все можно.

Сергей
18 июл 2019 в 17:42

Товарищ Мэр напоследок , на всё глаза закрыл.

Симка
18 июл 2019 в 17:43

Вот так вот Локоть борется с точечной застройкой. Хотя он обещал, но мы уже поняли как мэр сдерживает свои обещания. Ещё одна причина не голосовать за него на выборах