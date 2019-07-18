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Лето

Льёт как при Сталине: дожди в Новосибирске побили рекорд 1952 года

Самое большое количество осадков за всю историю города выпало вчера в Советском районе

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Дождь, прошедший в Советском районе Новосибирска, побил рекорд 67-летней давности

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске прошёл рекордный дождь — самое большое количество осадков за всю историю наблюдений в среду, 17 июля, зафиксировала метеостанция в Советском районе города.

Об этом корреспонденту НГС рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным метеостанции «Огурцово», дождь, прошедший вчера, перекрыл рекорд суточной суммы осадков для конкретного дня. Метеостанция зафиксировала, что всего за сутки выпало 37 миллиметров осадков.

Предыдущий рекорд — 1952 года — был 31,3 миллиметра.

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

По его словам, облачность и осадки в Новосибирской области связаны с циклогенезом. «Центр циклона располагается практически над Новосибирской областью и чуть ли не в самом Новосибирске. Это высокий стационарный, малоподвижный циклон, развитый до больших высот — до границ тропосферы и даже нижней стратосферы, поэтому он довольно устойчивый, и в общем-то процесс этот сопровождается развитием мощной кучево-дождевой облачности, сильными дождями», — передал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

В середине недели из-за ливня в Новосибирске под воду ушли магистрали, протекли крыши и отключилось электричество в тысячах домов.

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КОММЕНТАРИИ (61)

Петя
18 июл 2019 в 16:27

Я знал! Я ЗНАЛ!!! А мне не верили! ЭТО СТАЛИН ВИНОВАТ В ПОДТОПЛЕНИИ ГОРОДА! Бюст поставили - и вот он тут.

Надоело
18 июл 2019 в 16:26

Каждый год говорят про рекордные дожди, снегопады, пыль... Лучше городом займитесь, господа чиновники. Хватит людям заливать про природные катаклизмы. У вас всегда и зима наступает внезапно , и дожди летом небывалые. НАДОЕЛО!

Фото пользователя
18 июл 2019 в 16:32

Девушка в прыжке - у вас потрясающие ноги. Загляденье