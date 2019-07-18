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Дороги и транспорт

Золотые полкилометра: новую дорогу к ЛДС за 158 миллионов построят из щебня

Она соединит Немировича-Данченко и территорию стройки

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Новую дорогу сделают из щебня, а длина дороги составит 645 метров

Фото: Александр Ощепков / НГС

Министерство строительства Новосибирской области рассказало, какую  дорогу за 158 миллионов рублей проложат к строящейся ледовой арене.

Информация о закупке «Строительство автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории ледовой арены» появилась на сайте госзакупок 12 июля. На прошлой неделе власти публиковали документы к этой закупке, в которых описывался  перечень работ — в них вошли демонтаж зданий, срезка части асфальта и земли, а также устройство водоотводов, ливнёвок и трубопроводов.

Сегодня министерство строительства Новосибирской области рассказало на запрос НГС, какая длина будет у этой дороги, на которую потратят 158 миллионов рублей (начальная максимальная цена).

«Протяженность — 645 погонных метров в щебневом исполнении (срок выполнения работ до 1 ноября 2019 года)», — говорится в ответе на запрос за подписью министра строительства Ивана Шмидта. 

Этот аукцион завершится в конце июля.

В ответе на запрос также уточняется, что завершить строительство дороги планируют в 2021 году — для этого будет проведён ещё один аукцион. 

Также в министерстве добавили, что во время устройства дороги будет снято 517 квадратных метров асфальта для выезда на дамбу Октябрьского моста — работы запланированы неподалёку от автосервиса на проспекте Карла Маркса, 30 корпус 2.

Дорога должна соединить улицу Немировича-Данченко и ЛДС

Дорога должна соединить улицу Немировича-Данченко и ЛДС

А 15 июля стало известно, что министерство строительства Новосибирской области также заказало работы по строительству дороги, которая соединит пляж «Наутилус» и ЛДС — на неё рассчитывают потратить до 164 миллионов рублей.

В конце апреля министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей. Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная».

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КОММЕНТАРИИ (60)

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18 июл 2019 в 15:15

Это только говорят, что из щебня, на самом деле из говна и палок! Судя по тому что все эти дороги через год со снегом сходят, такое только с этим бывает!

18 июл 2019 в 15:16

Откуда такие цены? Хотят воровать официально?
Это как сегодня я видел сюжет по тв про Канск (там работает СГК) где люди платят за отопление в хрущевках по 9-10 тыс. руб в месяц и все чинуши говорят что это нормально и справедливая цена...

18 июл 2019 в 15:17

Прямо так и хочется спросить - а кто смету разрабатывал, и сколько им заплатили???