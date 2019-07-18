Золотые полкилометра: новую дорогу к ЛДС за 158 миллионов построят из щебня

Информация о закупке «Строительство автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории ледовой арены» появилась на сайте госзакупок 12 июля. На прошлой неделе власти публиковали документы к этой закупке, в которых описывался перечень работ — в них вошли демонтаж зданий, срезка части асфальта и земли , а также устройство водоотводов, ливнёвок и трубопроводов.

Министерство строительства Новосибирской области рассказало, какую дорогу за 158 миллионов рублей проложат к строящейся ледовой арене.

Сегодня министерство строительства Новосибирской области рассказало на запрос НГС, какая длина будет у этой дороги, на которую потратят 158 миллионов рублей (начальная максимальная цена).

«Протяженность — 645 погонных метров в щебневом исполнении (срок выполнения работ до 1 ноября 2019 года)», — говорится в ответе на запрос за подписью министра строительства Ивана Шмидта.

Этот аукцион завершится в конце июля.

В ответе на запрос также уточняется, что завершить строительство дороги планируют в 2021 году — для этого будет проведён ещё один аукцион.

Также в министерстве добавили, что во время устройства дороги будет снято 517 квадратных метров асфальта для выезда на дамбу Октябрьского моста — работы запланированы неподалёку от автосервиса на проспекте Карла Маркса, 30 корпус 2.