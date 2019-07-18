Новосибирцы раскупают репелленты против комаров и мошек

Повышение спроса на репелленты корреспонденту НГС подтвердили в нескольких аптеках. Так, в аптеке «Озерки» на Красном проспекте, 30 сообщили, что средства от кровососущих насекомых покупатели берут активно — штук по пять в день, а пик спроса начался около двух недель назад. В аптеке «Радуга» на Депутатской, 46 с началом сезона мошек горожане стали ежедневно покупать по 2–3 средства от кровососущих насекомых.

Новосибирцы начали активно раскупать лосьоны, аэрозоли и другие средства от мошек и комаров.

«У нас с начала лета берут хорошо», — рассказали в дискаунтере «Аптека от склада» на проспекте Карла Маркса, 2, но более точную информацию об объёмах продаж раскрывать не стали.



При этом в «Моей Аптеке» на Семьи Шамшиных, 15 отметили, что в целом горожане гораздо чаще покупают репелленты в супермаркетах, чем в аптечных сетях.



Массовый вылет мошек в Новосибирске начался в конце июня — в этом году из-за прохладной весны они вышли на пик с опозданием.