Семья погибшего от удара током мальчика переехала в «Просторный» пять дней назад

Следственный комитет завёл уголовное дело. На фото — место, где нашли тело мальчика
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вечером 17 июля в Кировском районе Новосибирска погиб 10-летний Артур — он залез на мусорный отвал и задел оборванный кабель с напряжением в 10 тысяч вольт.
Мама мальчика рассказала НГС, что семья переехала жить в новую квартиру в микрорайоне «Просторный» несколько дней назад.
«Мы только завтра будем сына забирать. Никто мне не сообщал [о трагедии], я сама увидела в чате. В полиции допросили, уголовное дело завели. Мы пять дней как переехали, он ещё ничего здесь не знал. Два дня назад познакомился с мальчиком, и один раз они играли на площадке», — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего мальчика Валентина.
После случившегося СУ СК России по Новосибирской области завело уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Ровно год назад от удара током тоже погиб 12-летний мальчик — он забрался на опору ЛЭП. Тогда местная жительница сообщила, что мальчика пытались остановить знакомые, но он их не послушал.