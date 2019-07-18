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Семья погибшего от удара током мальчика переехала в «Просторный» пять дней назад

Мама школьника рассказала, что 10-летний Артур ещё плохо знал окрестности

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Следственный комитет завёл уголовное дело. На фото — место, где нашли тело мальчика

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 17 июля в Кировском районе Новосибирска погиб 10-летний Артур — он залез на мусорный отвал и задел оборванный кабель с напряжением в 10 тысяч вольт.

Мама мальчика рассказала НГС, что семья переехала жить в новую квартиру в микрорайоне «Просторный» несколько дней назад.

«Мы только завтра будем сына забирать. Никто мне не сообщал [о трагедии], я сама увидела в чате. В полиции допросили, уголовное дело завели. Мы пять дней как переехали, он ещё ничего здесь не знал. Два дня назад познакомился с мальчиком, и один раз они играли на площадке», — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего мальчика Валентина.

После случившегося СУ СК России по Новосибирской области завело уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ровно год назад от удара током тоже погиб 12-летний мальчик — он забрался на опору ЛЭП. Тогда местная жительница сообщила, что мальчика пытались остановить знакомые, но он их не послушал.

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КОММЕНТАРИИ (34)

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18 июл 2019 в 13:55

"....плохо знал окрестности..."

Мама что сделала, что бы ребенку объяснить ЭТО?

18 июл 2019 в 14:01

На совести у Джулая уже не один умерший по его вине человек.
Его постройки-это вообще за гранью моего понимания, хоть я и не строитель. И не удивительно, что мальчишку ударило током. Ни домов нормальных, ни благоустройства-ничего. Как будто на городской свалке возвели что-то наподобии жилых домов. А на свалке можно что угодно найти. Депутат, чего тут скажешь. Не о себе же думает.

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18 июл 2019 в 13:59

Ну что за развлечение по помойкам-свалкам лазить? И откуда там кабель под напряжением? Мне, блондинке не понять((((