Семья погибшего от удара током мальчика переехала в «Просторный» пять дней назад

Вечером 17 июля в Кировском районе Новосибирска погиб 10-летний Артур — он залез на мусорный отвал и задел оборванный кабель с напряжением в 10 тысяч вольт.

Мама мальчика рассказала НГС, что семья переехала жить в новую квартиру в микрорайоне «Просторный» несколько дней назад.

«Мы только завтра будем сына забирать. Никто мне не сообщал [о трагедии], я сама увидела в чате. В полиции допросили, уголовное дело завели. Мы пять дней как переехали, он ещё ничего здесь не знал. Два дня назад познакомился с мальчиком, и один раз они играли на площадке», — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего мальчика Валентина.