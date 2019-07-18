Долг в 204 тысячи: чиновники объяснили, почему пытались выселить Татьяну Воробей из квартиры

Татьяна Воробей боится остаться без крыши над головой
Фото: Ольга Бурлакова
В мэрии объяснили причины попыток выселить Татьяну Воробей из квартиры на Затулинке — теперь договор найма заключили с её сыном, так как формально он сирота.
По информации мэрии, в 1997 году Центральный суд Новосибирска обязал администрацию Заельцовского района предоставить Татьяне Воробей жильё площадью не меньше 27 квадратных метров. Однако в решении суда не было указано, на условиях какого договора обеспечить её жильём.
В итоге Воробей получила однокомнатную квартиру на семью из 3 человек — её и двух сыновей. «Таким образом, выразив согласие на предоставление указанной квартиры и заключив договор коммерческого найма жилого помещения, она соглашается с его условиями», — объяснили в мэрии условия, при которых Воробей получила квартиру.
Договор оформлялся на пять лет и продлевался автоматически. В 2012 году администрация Кировского района и Татьяна Воробей перезаключили договор, по которому за квартиру нужно было платить 582 рубля в месяц. С 2014 года у неё накопился долг по оплате за наём жилья, поэтому администрация Кировского района и управление по жилищным вопросам мэрии обратились в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении коммерческого найма и выселении.
Суд обязал Воробей выплачивать задолженность, но отказал в исковых требованиях расторгать договор и выселять должницу. В мэрии отметили, что Воробей и члены её семьи частично оплачивали задолженность.
Резкое повышение платы за квартиру — с 582 до 12 100 рублей — в мэрии объяснили условием договора, по которому плату могут менять в одностороннем порядке не чаще одного раза в год.
К этому моменту у Татьяны Воробей уже истекал срок действия прежнего договора — её попросили погасить задолженность и подписать соглашение, где прописана новая сумма ежемесячной платы (12 100 рублей). На подписание она не явилась, поэтому соглашение подписали в одностороннем порядке, заявили НГС в мэрии.
Общая задолженность за наём жилого помещения на 30 июня 2019 года составила 204 тысячи. Последний платёж был 23 октября 2017 года. Как рассказали в пресс-центре мэрии, управление по жилищным вопросам мэрии, осенью прошлого года Центральный районный суд обязал мэрию предоставить сыну Татьяны Воробей жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения (формально он сирота, так как его мать лишена родительских прав).
Пока новые иски к Татьяне Воробей управлением по жилищным вопросам мэрии Новосибирска не направлялись, отметили в мэрии.
Историю сибирячки Татьяны Воробей, которая рискует остаться без крыши над головой, НГС рассказал на этой неделе. Женщина, которая с юности скиталась без жилья, побывала за решёткой и по ошибке оказалась в психиатрической больнице, рассказала свою историю и пожаловалась, что её пытаются выселить.
Несколько месяцев назад на другом конце города — в Пашино — бывшую сотрудницу штаба воинской части решили выселить из квартиры, в которой она живёт больше 40 лет — жильё дали её отцу-военному в 1970-х годах.