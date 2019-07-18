Долг в 204 тысячи: чиновники объяснили, почему пытались выселить Татьяну Воробей из квартиры

В мэрии объяснили причины попыток выселить Татьяну Воробей из квартиры на Затулинке — теперь договор найма заключили с её сыном, так как формально он сирота. По информации мэрии, в 1997 году Центральный суд Новосибирска обязал администрацию Заельцовского района предоставить Татьяне Воробей жильё площадью не меньше 27 квадратных метров. Однако в решении суда не было указано, на условиях какого договора обеспечить её жильём.

В итоге Воробей получила однокомнатную квартиру на семью из 3 человек — её и двух сыновей. «Таким образом, выразив согласие на предоставление указанной квартиры и заключив договор коммерческого найма жилого помещения, она соглашается с его условиями», — объяснили в мэрии условия, при которых Воробей получила квартиру.

Договор оформлялся на пять лет и продлевался автоматически. В 2012 году администрация Кировского района и Татьяна Воробей перезаключили договор, по которому за квартиру нужно было платить 582 рубля в месяц. С 2014 года у неё накопился долг по оплате за наём жилья, поэтому администрация Кировского района и управление по жилищным вопросам мэрии обратились в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении коммерческого найма и выселении. Суд обязал Воробей выплачивать задолженность, но отказал в исковых требованиях расторгать договор и выселять должницу. В мэрии отметили, что Воробей и члены её семьи частично оплачивали задолженность. Резкое повышение платы за квартиру — с 582 до 12 100 рублей — в мэрии объяснили условием договора, по которому плату могут менять в одностороннем порядке не чаще одного раза в год.

К этому моменту у Татьяны Воробей уже истекал срок действия прежнего договора — её попросили погасить задолженность и подписать соглашение, где прописана новая сумма ежемесячной платы (12 100 рублей). На подписание она не явилась, поэтому соглашение подписали в одностороннем порядке, заявили НГС в мэрии.