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Выпавшая из окна бутылка разбила стекло припаркованного «Ниссана»

Владелец иномарки не стал обращаться в полицию и к коммунальщикам

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Информация о происшествии в полицию не поступала

Фото: vk.com/act54

Сегодня утром, 18 июля, в Новосибирске припаркованный во дворе «Ниссан» остался без заднего стекла — на него сверху упала стеклянная бутылка.

«На Горском жилмассиве кто-то выкинул с окна бутылку и разбил заднее стекло у "Ниссана"», — сообщает группа службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что инцидент произошёл возле дома по адресу Горский микрорайон, 82. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что по такому инциденту в полицию никто не обращался. 

В диспетчерской КЖЭК «Горский» корреспонденту НГС сказали, что информация об этом также не поступала — владелец машины, видимо, решил никому не жаловаться из-за испорченной иномарки.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, сообщите нам на редакционную почту news@ngs.ru, а также в редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00 или через форму обратной связи на нашем сайте.

В августе прошлого года неизвестные скинули на припаркованный под окнами ВАЗ-2108 мусор — у машины разбито лобовое стекло и погнут кузов.

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КОММЕНТАРИИ (26)

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18 июл 2019 в 13:36

зачем машины под окнами парковать?!?!

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18 июл 2019 в 13:36

А коммунальщики то тут с какого боку?

Андрей
18 июл 2019 в 13:50

В городе есть еще новости? Помимо этого бреда.