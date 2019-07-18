Выпавшая из окна бутылка разбила стекло припаркованного «Ниссана»

Сегодня утром, 18 июля, в Новосибирске припаркованный во дворе «Ниссан» остался без заднего стекла — на него сверху упала стеклянная бутылка.

«На Горском жилмассиве кто-то выкинул с окна бутылку и разбил заднее стекло у "Ниссана"», — сообщает группа службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что инцидент произошёл возле дома по адресу Горский микрорайон, 82. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что по такому инциденту в полицию никто не обращался.