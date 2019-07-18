Выпавшая из окна бутылка разбила стекло припаркованного «Ниссана»

Информация о происшествии в полицию не поступала
Фото: vk.com/act54
Сегодня утром, 18 июля, в Новосибирске припаркованный во дворе «Ниссан» остался без заднего стекла — на него сверху упала стеклянная бутылка.
«На Горском жилмассиве кто-то выкинул с окна бутылку и разбил заднее стекло у "Ниссана"», — сообщает группа службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что инцидент произошёл возле дома по адресу Горский микрорайон, 82. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что по такому инциденту в полицию никто не обращался.
В диспетчерской КЖЭК «Горский» корреспонденту НГС сказали, что информация об этом также не поступала — владелец машины, видимо, решил никому не жаловаться из-за испорченной иномарки.
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В августе прошлого года неизвестные скинули на припаркованный под окнами ВАЗ-2108 мусор — у машины разбито лобовое стекло и погнут кузов.