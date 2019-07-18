Сибирячка открыла выставку крошечных бабушек, на которых сложно смотреть без слёз

Сегодня, 18 июля, жительница Новосибирска Ирина Верхградская, прославившаяся коллекцией фигурок трогательных стариков, открывает выставку в Доме учёных в Академгородке. В экспозицию вошли не только бабушки и дедушки, но и сказочные и исторические персонажи.



На сегодняшнем открытии в арт-гостиной Дома учёных СО РАН Ирина Верхградская представит 99 работ.



«Больше половины — самые новые, есть те работы, которые я вообще ещё не выставляла. Я даже старые работы беру, вроде как поднадоевшие, начинаю рассматривать — да ничего ещё, можно ещё показывать!» — рассказала корреспонденту НГС автор коллекции.

