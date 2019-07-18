Сибирячка открыла выставку крошечных бабушек, на которых сложно смотреть без слёз

Ирина Верхградская показала не только полюбившиеся многим фигурки стариков, но и героев других коллекций
Фото: vk.com/club10103817
Сегодня, 18 июля, жительница Новосибирска Ирина Верхградская, прославившаяся коллекцией фигурок трогательных стариков, открывает выставку в Доме учёных в Академгородке. В экспозицию вошли не только бабушки и дедушки, но и сказочные и исторические персонажи.
На сегодняшнем открытии в арт-гостиной Дома учёных СО РАН Ирина Верхградская представит 99 работ.
«Больше половины — самые новые, есть те работы, которые я вообще ещё не выставляла. Я даже старые работы беру, вроде как поднадоевшие, начинаю рассматривать — да ничего ещё, можно ещё показывать!» — рассказала корреспонденту НГС автор коллекции.
Ирина Верхградская отметила, что покажет не только фигурки из цикла «Дорогие мои старики», но и героев совсем другого профиля: популярных певцов, сказочных и исторических персонажей.
Параллельно с выставкой в Академгородке у Ирины Верхградской проходит выставка в музее Первомайского района, но там всего 36 работ.
Выставка в арт-гостиной Дома учёных СО РАН откроется в 17:00, она будет открыта до 15 сентября. Вход — 100 рублей.
Всего же в коллекции Ирины больше тысячи фигурок. Последняя коллекция «Дорогие мои старики», в которой автор рассказала сюжеты из реальной жизни пожилых людей, прославила мастера в России и за рубежом. Сама автор кукол призналась в беседе с НГС, что её давно волнует тема одиночества стариков, и ей бы хотелось, чтобы «люди внимательнее относились к пожилым». «На выставках многие подходят и говорят, что не могут сдержать слёз», — рассказала Ирина Верхградская.
Дочь Верхградской Марина Байгулова тоже увлечена творчеством — лепкой из глины. Она делает кружки, на которые прикрепляет объёмные лица людей. Кроме портретов Марина Байгулова делает фигуры зверей и героев мультфильмов.