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Культура

Сибирячка открыла выставку крошечных бабушек, на которых сложно смотреть без слёз

На выставку Ирины Верхградской попали не только милые старушки, но и Пётр I и Гарри Поттер

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Ирина Верхградская показала не только полюбившиеся многим фигурки стариков, но и героев других коллекций

Фото: vk.com/club10103817

Сегодня, 18 июля, жительница Новосибирска Ирина Верхградская, прославившаяся коллекцией фигурок трогательных стариков, открывает выставку в Доме учёных в Академгородке. В экспозицию вошли не только бабушки и дедушки, но и сказочные и исторические персонажи.

На сегодняшнем открытии в арт-гостиной Дома учёных СО РАН Ирина Верхградская представит 99 работ.

«Больше половины — самые новые, есть те работы, которые я вообще ещё не выставляла. Я даже старые работы беру, вроде как поднадоевшие, начинаю рассматривать да ничего ещё, можно ещё показывать!» — рассказала корреспонденту НГС автор коллекции.

Ирина Верхградская отметила, что покажет не только фигурки из цикла «Дорогие мои старики», но и героев совсем другого профиля: популярных певцов, сказочных и исторических персонажей.

Мастер прославилась прежде всего коллекцией «Дорогие мои старики»

Мастер прославилась прежде всего коллекцией «Дорогие мои старики»

В коллекции Верхградской — больше тысячи героев

В коллекции Верхградской — больше тысячи героев

Параллельно с выставкой в Академгородке у Ирины Верхградской проходит выставка в музее Первомайского района, но там всего 36 работ.

Выставка в арт-гостиной Дома учёных СО РАН откроется в 17:00, она будет открыта до 15 сентября. Вход — 100 рублей.

На выставке она покажет персонажей в национальных костюмах разных стран

На выставке она покажет персонажей в национальных костюмах разных стран

В экспозицию вошли также Пётр I и Гарри Поттер

В экспозицию вошли также Пётр I и Гарри Поттер

Всего же в коллекции Ирины больше тысячи фигурок. Последняя коллекция «Дорогие мои старики», в которой автор рассказала сюжеты из реальной жизни пожилых людей, прославила мастера в России и за рубежом. Сама автор кукол призналась в беседе с НГС, что её давно волнует тема одиночества стариков, и ей бы хотелось, чтобы «люди внимательнее относились к пожилым». «На выставках многие подходят и говорят, что не могут сдержать слёз», — рассказала Ирина Верхградская. 

Выставка откроется в ДУ СО РАН сегодня в 17:00

Выставка откроется в ДУ СО РАН сегодня в 17:00

Работы можно увидеть в арт-гостиной Дома учёных до 15 сентября, выставка открыта с 11:00 до 20:00

Работы можно увидеть в арт-гостиной Дома учёных до 15 сентября, выставка открыта с 11:00 до 20:00

Дочь Верхградской Марина Байгулова тоже увлечена творчеством — лепкой из глины. Она делает кружки, на которые прикрепляет объёмные лица людей. Кроме портретов Марина Байгулова делает фигуры зверей и героев мультфильмов.

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творчествопожилые людистарикигерои сказок и мультфильмов

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КОММЕНТАРИИ (16)

18 июл 2019 в 13:23

Очень здорово и трогательно! Каждый может найти свою ситуацию, наверное)) Талант! Удачи!

18 июл 2019 в 13:23

Идея на пять! Очень интересно смотреть, хотя гари потер тут не в кассу совсем.

Вотчер
18 июл 2019 в 13:16

Согласен. Со слезами на это смотреть гораздо легче и приятнее.