НГТУ нарисует лица лучших студентов на огромных граффити на стенах университета

Новосибирский государственный технический университет ищет студентов, лица которых уличные художники нарисуют на кампусе.



Как рассказали в пресс-службе НГТУ, рисовать граффити будет известная новосибирская художница Марина Ягода. Рисовать граффити на стенах университета собираются с 27 июля по 5 августа.



«Сколько будет портретов, пока непонятно. Изначально планировались три портрета, но их может стать больше. Обязательно один портрет будет принадлежать студенту, который обучается на инклюзиве. <…> Выбирать будем по каким-то достижениям, историям, победам над собой, которые принадлежат студентам. Тема о том, что все мы разные, уникальные и неповторимые и каждому есть место в этом мире», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Янина Болдырева.



Недавно НГТУ договорился с уличными художниками о росписи 570 квадратных метров стен. Всего планируется создать 11 масштабных граффити.



Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.



В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

