18 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.95
eur 70.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Образование

НГТУ нарисует лица лучших студентов на огромных граффити на стенах университета

Автором рисунков станет художница Марина Ягода

Поделиться

1 758
11 Обсудить

Всего на стенах вуза планируют нарисовать 11 масштабных граффити

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский государственный технический университет ищет студентов, лица которых уличные художники нарисуют на кампусе.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ, рисовать граффити будет известная новосибирская художница Марина Ягода. Рисовать граффити на стенах университета собираются с 27 июля по 5 августа.


«Сколько будет портретов, пока непонятно. Изначально планировались три портрета, но их может стать больше. Обязательно один портрет будет принадлежать студенту, который обучается на инклюзиве. <…> Выбирать будем по каким-то достижениям, историям, победам над собой, которые принадлежат студентам. Тема о том, что все мы разные, уникальные и неповторимые и каждому есть место в этом мире», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Янина Болдырева.

Недавно НГТУ договорился с уличными художниками о росписи 570 квадратных метров стен. Всего планируется создать 11 масштабных граффити.

Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НГТУобразованиеграффити

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
18 июл 2019 в 12:59

Ыыыы... опеть про шарагу, то сделали то, то это привезли, то покрасили, то намазали, то день открытых дверей, то день закрытх дверей... Ничо ей нидоспеецо, той шараге Вот прям тирпеть нинавижу студиков, учителок, нинавижу даж звук мела/хломастера по доске...прям.фууу...

154
18 июл 2019 в 13:02

НГС, когда у нас, лица троллей и ботов будет в конкурсе.(

Точняк
18 июл 2019 в 12:58

А вот у нас в ЧОПе у главного входа висит мой портрет, как лучшему дворнику первого полугодия 2019 года.
Поэтому и ребятам студентам желаю удачи!